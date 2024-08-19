Омск вошел в топ-10 крупнейший регионов с дешевой первичкой по версии «Домклик»

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Сервис недвижимости от Сбера «Домклик» опубликовал десятку крупных регионов с самой низкой стоимостью жилья на первичном рынке. При составлении рейтинга аналитики учитывали данные из объявлений по продаже недвижимости в новостройках, размещенные на начало августа текущего года. Учитывались только регионы с городами-миллионниками. Об этом пишет properm.ru.
Первое место в рейтинге заняла Волгоградская область. Именно в этом регионе, среди крупнейших, жилье на первичном рынке самое дешевое. Медианная стоимость квадратного метра жилья здесь составляет от 108,1 тысячи рублей. В тройке оказались также Самарская и Воронежская области. Омская область заняла в списке седьмое место. Также в топ-10 попали Пермский и Красноярский края, Республика Башкортостан, Челябинская и Ростовская области. Десятую строчку заняла Новосибирская область, где за квадратный метр жилья в новостройке придется заплатить от 136,8 тысячи.
«Домклик» ранее сообщал о том, что спрос на строящееся жилье в стране упал. Главной причиной этого стало завершение ряда льготных ипотечных программ. Сократились и объемы кредитования: в июле Сбербанк выдал на жилье в новостройках 10,8 тыс. кредитов против 33,2 тыс. ежемесячно в апреле, мае и июне. Однако это не самый низкий показатель в году. В начале года было выдано ещё меньше кредитов на покупку жилья в строящемся доме. Тогда в стране тоже действовали некоторые ограничения по ипотеке.