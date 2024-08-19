gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

Омск вошел в топ-10 крупнейший регионов с дешевой первичкой по версии «Домклик»

Омск вошел в топ-10 крупнейший регионов с дешевой первичкой по версии «Домклик»

19 августа 2024, 15:33
Фото: 1MI
Омская область вошла в список крупнейших регионов с самым дешевым жильем на первичном рынке. Медианная стоимость квадратного метра в области начинается от 132,2 тысячи рублей.

Сервис недвижимости от Сбера «Домклик» опубликовал десятку крупных регионов с самой низкой стоимостью жилья на первичном рынке. При составлении рейтинга аналитики учитывали данные из объявлений по продаже недвижимости в новостройках, размещенные на начало августа текущего года. Учитывались только регионы с городами-миллионниками. Об этом пишет properm.ru.

Первое место в рейтинге заняла Волгоградская область. Именно в этом регионе, среди крупнейших, жилье на первичном рынке самое дешевое. Медианная стоимость квадратного метра жилья здесь составляет от 108,1 тысячи рублей. В тройке оказались также Самарская и Воронежская области. Омская область заняла в списке седьмое место. Также в топ-10 попали Пермский и Красноярский края, Республика Башкортостан, Челябинская и Ростовская области. Десятую строчку заняла Новосибирская область, где за квадратный метр жилья в новостройке придется заплатить от 136,8 тысячи.

«Домклик» ранее сообщал о том, что спрос на строящееся жилье в стране упал. Главной причиной этого стало завершение ряда льготных ипотечных программ. Сократились и объемы кредитования: в июле Сбербанк выдал на жилье в новостройках 10,8 тыс. кредитов против 33,2 тыс. ежемесячно в апреле, мае и июне. Однако это не самый низкий показатель в году. В начале года было выдано ещё меньше кредитов на покупку жилья в строящемся доме. Тогда в стране тоже действовали некоторые ограничения по ипотеке.

Подпишитесь
Инсайд: в деле о лишении лицензии «ОМЦ» засветился экс-глава минздрава Мураховский
Сегодня, 05:00
Пять отказов. Стали известны подробности благоустройства территории у «Маяковского»
Сегодня, 06:21
Ночью в небе над Омском появится огромная голубая Луна. Объясняем, что это за чудеса
Сегодня, 06:00
В Омске нашли ответственного за подготовку к зиме
Сегодня, 08:54
Бархатный сезон. На Омскую область надвигается мощное потепление
Сегодня, 07:20
Награжден Орденом Мужества. В Омской области простились с военным, погибшим на СВО
Сегодня, 04:15