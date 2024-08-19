Омск вошел в топ-10 крупнейший регионов с дешевой первичкой по версии «Домклик»

«Домклик» ранее сообщал о том, что спрос на строящееся жилье в стране упал. Главной причиной этого стало завершение ряда льготных ипотечных программ. Сократились и объемы кредитования: в июле Сбербанк выдал на жилье в новостройках 10,8 тыс. кредитов против 33,2 тыс. ежемесячно в апреле, мае и июне. Однако это не самый низкий показатель в году. В начале года было выдано ещё меньше кредитов на покупку жилья в строящемся доме. Тогда в стране тоже действовали некоторые ограничения по ипотеке.