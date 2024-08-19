Не хотел делиться имуществом. Омич нашел киллера и «заказал» свою жену

В омском областном суде вынесли решение по делу о приготовлении к убийству по найму, ужесточив приговор в отношении двух осужденных. Как говорится на сайте, 52-летний омич не хотел делиться совместно нажитым имуществом при разводе и решил устранить свою жену. Ранее Город55 сообщал, что речь идет о квартире площадью около 100 квадратов. Супруги брали ее в ипотеку вместе, мужчина за нее рассчитывался.