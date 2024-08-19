Не хотел делиться имуществом. Омич нашел киллера и «заказал» свою жену

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Published Сегодня, 04:37
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В омском областном суде вынесли решение по делу о приготовлении к убийству по найму, ужесточив приговор в отношении двух осужденных. Как говорится на сайте, 52-летний омич не хотел делиться совместно нажитым имуществом при разводе и решил устранить свою жену. Ранее Город55 сообщал, что речь идет о квартире площадью около 100 квадратов. Супруги брали ее в ипотеку вместе, мужчина за нее рассчитывался.
Для этого злоумышленник обратился к своему коллеге, 49-летнему прорабу, с просьбой найти киллера. Тот связался со своим бывшим сокамерником, жителем Алтайского края, и предложил ему миллион рублей за убийство.
«Заказчик» оформил кредит, «киллер» взял деньги, потратил их, а обязательства не выполнил. Он обратился в полицию, и дальнейшие действия проходили под их контролем.
В момент получения последней части оплаты «киллер» инсценировал убийство жены. Далее и «заказчика», и «посредника» задержали. Обоих приговорили к убийству по найму и приговорили к 9 и 8 годам лишения свободы.
Кроме того, суд обязал осужденных выплатить женщине 1,5 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда и конфисковал 1,2 миллиона рублей, переданных в качестве оплаты убийства. Помимо переквалификации суд снизил указанным лицам наказание, определив подстрекателю 8 лет лишения свободы, а пособнику — 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима. В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.