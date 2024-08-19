Ищут золотые руки. Какие специалисты наиболее востребованы в Омской области

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
На рынке труда в Омской области продолжается борьба за кадры. Спрос на персонал за первые семь месяцев текущего года увеличился на 17% по сравнению с предыдущим периодом за 2023 год. Свежими данными поделились аналитики сервиса Hh.ru.
Несмотря на рост спроса на персонал, в Омской области сохраняется дефицит кадров. Количество резюме на одну вакансию остается ниже среднего по стране. Особенно остро ощущается нехватка квалифицированных специалистов в таких профессиях, как токарь, дворник, повар, агент по недвижимости, машинист, агроном, маляр, автомеханик, слесарь, геолог, сварщик, товаровед, главный врач, заведующий отделением, продавец, фармацевт-провизор, электромонтажник, швея, разнорабочий, монтажник и администратор магазина.
На одну вакансию в этих сферах приходится менее двух резюме, что говорит о высоком спросе на специалистов с соответствующими навыками. Все эти профессии составляют являются самыми востребованными в регионе на сегодняшний день.
Работодателям приходится непросто: нужно искать новые способы привлечь специалистов и удержать ценные кадры, предлагать более высокие зарплаты, социальные гарантии, возможности профессионального развития. Как ранее сообщал Город55, в Омске особенно нуждаются в фармацевтах, советниках губернатора и трактористах.