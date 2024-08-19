gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Иллюстрация

Ищут золотые руки. Какие специалисты наиболее востребованы в Омской области

19 августа 2024, 07:10
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичам рассказали, какие вакансии на рынке самые востребованные

Самыми востребованными вакансиями стали дворники, токари, повара, агенты по недвижимости, сварщики и машинисты. В этих кадрах особенно нуждается регион. Работодатели повышают зарплаты и придумывают новые возможности для развития.

На рынке труда в Омской области продолжается борьба за кадры. Спрос на персонал за первые семь месяцев текущего года увеличился на 17% по сравнению с предыдущим периодом за 2023 год. Свежими данными поделились аналитики сервиса Hh.ru.

Несмотря на рост спроса на персонал, в Омской области сохраняется дефицит кадров. Количество резюме на одну вакансию остается ниже среднего по стране. Особенно остро ощущается нехватка квалифицированных специалистов в таких профессиях, как токарь, дворник, повар, агент по недвижимости, машинист, агроном, маляр, автомеханик, слесарь, геолог, сварщик, товаровед, главный врач, заведующий отделением, продавец, фармацевт-провизор, электромонтажник, швея, разнорабочий, монтажник и администратор магазина.

Фото: Hh.ru

На одну вакансию в этих сферах приходится менее двух резюме, что говорит о высоком спросе на специалистов с соответствующими навыками. Все эти профессии составляют являются самыми востребованными в регионе на сегодняшний день.

Работодателям приходится непросто: нужно искать новые способы привлечь специалистов и удержать ценные кадры, предлагать более высокие зарплаты, социальные гарантии, возможности профессионального развития. Как ранее сообщал Город55, в Омске особенно нуждаются в фармацевтах, советниках губернатора и трактористах.

Кадровый марафон. В Омске срочно требуются водители, бухгалтеры и слесари
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Общество#Работа#Омск#Вакансия#Новости
Подпишитесь
Инсайд: в деле о лишении лицензии «ОМЦ» засветился экс-глава минздрава Мураховский
Сегодня, 05:00
Пять отказов. Стали известны подробности благоустройства территории у «Маяковского»
Сегодня, 06:21
Ночью в небе над Омском появится огромная голубая Луна. Объясняем, что это за чудеса
Сегодня, 06:00
У губернатора Омской области появятся четыре полпреда в районах
Сегодня, 08:22
Антициклон из Казахстана. В Омскую область вернется мощное тепло
Сегодня, 07:20
Награжден Орденом Мужества. В Омской области простились с военным, погибшим на СВО
Сегодня, 04:15