Инсайд: в деле о лишении лицензии «ОМЦ» засветился экс-глава минздрава Мураховский

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Как стало известно Городу55, бывший глава минздрава Омской области Александр Мураховский в любой момент может стать фигурантом уголовного дела. Наш осведомленный источник уточняет, что речь идет о деле, возбужденном почти 2 года назад по 286-й статье УК — «превышение должностных полномочий».
Мы писали о том, как начиналась эта история. В октябре 2022 года фигурантами дела стали «неустановленные лица из министерства здравоохранения». По данным источника Города55, они добились незаконного аннулирования лицензии, выданной ООО «Омский медицинский центр», на медосвидетельствование рабочих мигрантов. Компания была вынуждена прекратить работу.
Теперь, как выяснил Город55, следователи собрали серьезные доказательства причастности к преступлению экс-главы регионального минздрава
Мураховского, что подтверждается оценкой материалов дела со стороны региональной прокуратуры. Несмотря на то, что активные следственные действия завершены более года назад, обвинение экс-министру не предъявлено до сих пор по причине «необходимости» (не предусмотрено УПК РФ) согласования с центральным аппаратом СК РФ. И вот, в июле из Москвы поступило указание приостановить следствие в связи с тем, что предъявление обвинения Мураховскому «политически не целесообразно».
Следуя указанию центра, региональный Следком, несмотря на собранную доказательную базу, вынес соответствующие постановление о приостановление дела, которое вскоре было отменено прокуратурой. Расследование продолжилось, но пока никаких видимых со стороны результатов у него нет.
В пресс-службе Следственного управления по Омской области от комментариев воздержались.
«Мы не можем комментировать ход следствия, — объяснили нам по телефону. — Когда будут результаты, мы их опубликуем».
Что такое «политическая целесообразность» и как она соотноситься с действующим в России уголовным законодательством, вероятно, предстоит разобраться надзорным органам и руководителю СК России Александру Бастрыкину. Также непонятно, по какой причине игнорируется принцип неотвратимости наказания и принцип законности «недопустимость противоречия между законностью и целесообразностью».
Напомним: Александр Мураховский руководил минздравом Омской области 3 года, с ноября 2020-го по ноябрь 2023-го. За это время его не раз штрафовали за срыв национального проекта «Здравоохранение» сразу по нескольким направлениям, появлялись данные о массовых приписках омичам медицинских услуг, якобы оказанных по ОМС. Еще одна скандальная история произошла из-за жалоб фельдшера деревни Березянка в Омском районе на отсутствие туалета в помещении ФАПа: министр тогда посоветовал ей ходить по нужде к соседям.
После ухода с поста министра Мураховский стал советником при своем преемнике Артеме Наркевиче. Впрочем, последний продержался всего 6 месяцев и уехал в июне 2024 года в Москву. Сейчас минздравом руководит Дмитрий Маркелов.
Интересно, что предшественница Мураховского Ирина Солдатова стала фигурантом уголовного дела по той самой 286-й статье УК — за превышение должностных полномочий при закупках. По версии следствия, она заключала контракты на поставку медоборудования по завышенной стоимости и нанесла таким образом ущерб бюджету в 105 миллионов рублей. Сейчас бывшая чиновница скрывается от российского правосудия за границей.