Инсайд: в деле о лишении лицензии «ОМЦ» засветился экс-глава минздрава Мураховский

Теперь, как выяснил Город55, следователи собрали серьезные доказательства причастности к преступлению экс-главы регионального минздрава

Мураховского, что подтверждается оценкой материалов дела со стороны региональной прокуратуры. Несмотря на то, что активные следственные действия завершены более года назад, обвинение экс-министру не предъявлено до сих пор по причине «необходимости» (не предусмотрено УПК РФ) согласования с центральным аппаратом СК РФ. И вот, в июле из Москвы поступило указание приостановить следствие в связи с тем, что предъявление обвинения Мураховскому «политически не целесообразно».