Игры в подвале. В Омске за 15 млн рублей продают студию детских праздников

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
В Центральном округе Омска продают студию праздников «Базилио». Она находится в цокольном этаже восьмиэтажного здания на улице Иркутской. Объявление появилось на одном из сайтов по продаже недвижимости.
По словам продавца, этот бизнес приносит стабильный доход. Стоимость студии оценили в 14 млн 990 тысяч рублей. Площадь помещения — 129 кв. м.
«Выполнен современный ремонт из качественных отделочных материалов. Очень удобное и продуманное зонирование, два санузла, комната для персонала, кладовая. Установлены счетчики воды, света, видеонаблюдение, система пожарной безопасности», — говорится в объявлении.
В 2ГИСе отзывы посетителей о работе студии почти все положительные, рейтинг — 4.8 из 5. Однако нашлось несколько негативных комментариев о «серебряном дожде». Одним не понравилось самим убирать мишуру после праздника, другим — что она пыльная и старая.