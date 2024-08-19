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Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

В Омске за 15 млн продают студию детских праздников, названную в честь кота

Игры в подвале. В Омске за 15 млн рублей продают студию детских праздников

19 августа 2024, 16:21
Фото: 1MI

В Омске за 15 млн продают студию детских праздников, названную в честь кота

Она находится на улице Иркутской.

В Центральном округе Омска продают студию праздников «Базилио». Она находится в цокольном этаже восьмиэтажного здания на улице Иркутской. Объявление появилось на одном из сайтов по продаже недвижимости.

По словам продавца, этот бизнес приносит стабильный доход. Стоимость студии оценили в 14 млн 990 тысяч рублей. Площадь помещения — 129 кв. м.

«Выполнен современный ремонт из качественных отделочных материалов. Очень удобное и продуманное зонирование, два санузла, комната для персонала, кладовая. Установлены счетчики воды, света, видеонаблюдение, система пожарной безопасности», — говорится в объявлении.
Фото: Avito

В 2ГИСе отзывы посетителей о работе студии почти все положительные, рейтинг — 4.8 из 5. Однако нашлось несколько негативных комментариев о «серебряном дожде». Одним не понравилось самим убирать мишуру после праздника, другим — что она пыльная и старая.

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#Ольга Скворцова#Общество#Бизнес#Омск
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