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Published Сегодня, 05:21

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Фитнес-тренер уверен, что зумба задействует все группы мышц одновременно

19 августа 2024, 05:21
Фитнес-инструктор, диетолог и нутрицтолог Сергей Серёгин рассказал в беседе с NewsInfo.Ru, почему во время занятий зумбой появляется мотивация к тренировкам.

Этот вид фитнеса относится к спортивной линейке групповых занятий. Эти тренировки больше мотивируют, так как люди в группе смотрят на результаты друг друга.

«Зумба подходит для групповых тренировок, например, от 5 до 10 человек, в одиночку ей заниматься будет скучно», — считает Серёгин.

Во время такой танцевальной тренировки у человека задействуется все группы мышцы одновременно. Сергей Серёгин уверен, что благодаря зумбе можно и сбросить, и набрать килограммы, пишет Pravda.Ru.

«Результат зависит индивидуально от целей каждого спортсмена. Если человек хочет похудеть, то зумбу стоит совмещать с силовыми тренировками, правильно питаться и придерживаться режима. Тогда результат не заставит ждать, лишние килограммы уйдут в течение двух-трех месяцев», — заключил фитнес-эксперт.

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