Фитнес-тренер уверен, что зумба задействует все группы мышц одновременно

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Этот вид фитнеса относится к спортивной линейке групповых занятий. Эти тренировки больше мотивируют, так как люди в группе смотрят на результаты друг друга.
«Зумба подходит для групповых тренировок, например, от 5 до 10 человек, в одиночку ей заниматься будет скучно», — считает Серёгин.
Во время такой танцевальной тренировки у человека задействуется все группы мышцы одновременно. Сергей Серёгин уверен, что благодаря зумбе можно и сбросить, и набрать килограммы, пишет Pravda.Ru.
«Результат зависит индивидуально от целей каждого спортсмена. Если человек хочет похудеть, то зумбу стоит совмещать с силовыми тренировками, правильно питаться и придерживаться режима. Тогда результат не заставит ждать, лишние килограммы уйдут в течение двух-трех месяцев», — заключил фитнес-эксперт.