Чемпионат Сибири по боксу им. Малунцева пройдет в Омске при поддержке ОНПЗ

Всего на соревнования заявлено больше 100 спортсменов — как женщин, так и мужчин в возрасте от 19 до 40 лет. До мероприятия у бойцов будет целая череда отборочных боев — они продлятся несколько дней. Ну, а сам чемпионат торжественно откроется 27 августа, в 17:00 часов — кроме церемонии открытия омичей ждут и бои первого дня. Но вот кому именно достанется чемпионский титул — удастся узнать только 31 августа.