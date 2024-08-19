Чемпионат Сибири по боксу им. Малунцева пройдет в Омске при поддержке ОНПЗ

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:25
Сам чемпионат продлится с 27 по 31 августа: для Омска это уже третьи соревнования по боксу в таком формате. Однако его ожидают и нововведения, которые только украсят «праздник спорта» — теперь бойцы в обязательном порядке будут проходить процедуру медиавзвешивания: в ходе него представители прессы могут убедиться и задокументировать то, что боец соответствует заявленной им весовой категории.
Вывести мероприятие на «новый уровень» удалось при комплексной поддержке Омского нефтеперерабатывающего завода, Федерации бокса Омской области и Центра спортивной подготовки по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко.
«В этом году Омск в третий раз выбран местом для проведения Чемпионата Сибири по боксу. При поддержке Омского НПЗ и программы „Родные города“ мы имеем возможность соблюсти все правила и требования для организации соревнований на высшем уровне, поэтому наш регион удостаивается этого права который год подряд. Благодаря компании „Газпром нефть“ спортсмены из десяти сибирских регионов поборются за звание лучшего боксера и вернутся домой с яркими впечатлениями» — сказал олимпийский чемпион Алексей Тищенко.
Кроме того, чемпионат для многих спортсменов станет и «билетом» в карьеру: его финалистам будут присвоены звания Мастера спорта России, с которым они получат право выступать и на всероссийских чемпионатах.
Всего на соревнования заявлено больше 100 спортсменов — как женщин, так и мужчин в возрасте от 19 до 40 лет. До мероприятия у бойцов будет целая череда отборочных боев — они продлятся несколько дней. Ну, а сам чемпионат торжественно откроется 27 августа, в 17:00 часов — кроме церемонии открытия омичей ждут и бои первого дня. Но вот кому именно достанется чемпионский титул — удастся узнать только 31 августа.
«Создание условий для занятий физической культурой и спортом — наиболее важное направление социальной деятельности Омского НПЗ. Компания ежегодно поддерживает чемпионат по боксу имени Александра Малунцева, строит комплексы для тренировок и выделяет гранты интересным социальным инициативам жителей, связанным со спортом. Это помогает формировать привычку к здоровому образу жизни, особенно у подрастающего поколения», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Отметим, что чемпионат Сибири по боксу им. Малунцева — одна из спортивных инициатив программы социальных инвестиций «Родные города» от компании «Газпром нефть»: кроме организации масштабным спортивных событий, в компании стараются уделять внимание и развитию необходимой инфраструктуры.