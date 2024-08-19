Будем голодать? Ближайшей осенью в России резко подорожают многие продукты

Если не брать во внимание уникальные причины подорожания продуктов, то на конечную цену сильно влияет увеличившаяся в цене на 12% пленка, выросшие расходы на логистику, а также обслуживание оборудования и зарплаты работникам. Оказала влияние и ключевая ставка, которая повысилась с 16% до 18%. Эксперты при этом не исключают, что она вырастет до 20%.