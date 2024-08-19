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Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

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Будем голодать? Ближайшей осенью в России резко подорожают многие продукты

19 августа 2024, 10:20
Фото: 1MI
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Омичей предупредили о резком подорожании продуктов к осени

Торговые сети уже получили от производителей продуктов питания и брендов пивных продуктов уведомления о повышении отпускных цен.

1 сентября обернется для жителей России очередным подорожанием привычных продуктов. Уведомления от производителей продуктов питания и брендов пивных продуктов уже получены торговыми сетями. Так что роста цен точно не избежать, сообщают «Новые известия».

Отдельные позиции, например, шоколад, резко подорожают на 40% по сравнению с ценами, которые были год назад. Молоко и сливочное масло в зависимости от производителя вырастет в цене на 5-30%.

С начала 2024 года, как свидетельствуют данные «Роспродсоюза», месячная продовольственная корзина подорожала на 14%, до 6708 рублей. Самый значительный рост в цене по причине слабого урожая у картофеля (+88,2% с начала года). Также в пятерке наиболее подорожавших продуктов капуста (+47,2%), свекла (+43,7%), морковь (+39,5%) и яблоки (+33,9%).

Если не брать во внимание уникальные причины подорожания продуктов, то на конечную цену сильно влияет увеличившаяся в цене на 12% пленка, выросшие расходы на логистику, а также обслуживание оборудования и зарплаты работникам. Оказала влияние и ключевая ставка, которая повысилась с 16% до 18%. Эксперты при этом не исключают, что она вырастет до 20%.

В результате получается замкнутый круг — в целях борьбы с инфляцией Центробанк повышает ключевую ставку, бизнес в ответ повышает цены на товары, а это разгоняет инфляцию. В таких условиях простым покупателям приходится мириться с не самыми приятными ценами и затягивать пояса.

Сезонные цены. В Омскстате рассказали, какие продукты стали дешевле
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Россия#Цены#Магазин#Продукты#Рост цен#Новости#Цены на продукты#Подорожание
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