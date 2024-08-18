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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

иллюстрация

Лужи и ямы. Омичи пожаловались на состояние дорог на территории Ново-Южного кладбища

18 августа 2024, 12:44
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичи возмутились состоянию проездов на территории Ново-Южного кладбища

Проехать — не получится, пройти пешком — еще сложнее: жители Омска остались недовольны состоянием аллей на Ново-Южном кладбище — о чем один из горожан и рассказал в социальных сетях. И, как оказалось, подобная беда тревожит многих омичей.

Жалоба на удручающее состояние кладбищенских аллей появилось в одном из популярных среди омичей интернет-сообществ: по словам автора сообщения, аллеи уже давно размыло дождями и сложившаяся ситуация сохраняется уже достаточно долгое время.

Кроме того, автор жалобы обратил внимание и на проблемы с вывозом мусора с кладбища — как отмечается, места для складирования отходов переполнены и мусор зачастую разбросан рядом.

Сообщение, размещенное в интернет-сообществе наканунеСообщение, размещенное в интернет-сообществе накануне
Сообщение, размещенное в интернет-сообществе накануне
Фото: Интернет-сообщество «Аварийный Омск» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментаторы, принявшие участие в публичном обсуждении данной проблемы, также возмущены и подтверждают происходящее на кладбище: как отметил один из пользователей социальной сети, такая проблема наблюдается на территории кладбища впервые — практически все залило водой и заросло сорняками. Другой комментатор обратил внимание и на то, что иногда даже машинам затруднительно добраться до места захоронения: по его словам, он оказался в похожей ситуации и было чудом, что гроб не пришлось нести на руках. К слову, в аналогичной ситуации в июне этого года оказались жители Седельниковского района: там умерших пришлось не просто переносить на руках, но транспортировать на лодках.

Напомним, ранее Город55 сообщал о проведении городским «Комбинатом спецуслуг» аукциона на поиск подрядчика для «ямочного» ремонта подъездов сразу к нескольким кладбищам, в том числе и Ново-Южному.

Омский «Комбинат спецуслуг» заделает ямы на дорогах возле семи городских кладбищ
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#Илья Скобин#Общество#Дороги#Омск#Ремонт дорог#Жалобы#Уборка#Мусор#Кладбище#Новости#Гроб
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