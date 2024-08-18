Лужи и ямы. Омичи пожаловались на состояние дорог на территории Ново-Южного кладбища

Комментаторы, принявшие участие в публичном обсуждении данной проблемы, также возмущены и подтверждают происходящее на кладбище: как отметил один из пользователей социальной сети, такая проблема наблюдается на территории кладбища впервые — практически все залило водой и заросло сорняками. Другой комментатор обратил внимание и на то, что иногда даже машинам затруднительно добраться до места захоронения: по его словам, он оказался в похожей ситуации и было чудом, что гроб не пришлось нести на руках. К слову, в аналогичной ситуации в июне этого года оказались жители Седельниковского района: там умерших пришлось не просто переносить на руках, но транспортировать на лодках.