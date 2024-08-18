Лужи и ямы. Омичи пожаловались на состояние дорог на территории Ново-Южного кладбища

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Жалоба на удручающее состояние кладбищенских аллей появилось в одном из популярных среди омичей интернет-сообществ: по словам автора сообщения, аллеи уже давно размыло дождями и сложившаяся ситуация сохраняется уже достаточно долгое время.
Кроме того, автор жалобы обратил внимание и на проблемы с вывозом мусора с кладбища — как отмечается, места для складирования отходов переполнены и мусор зачастую разбросан рядом.
Комментаторы, принявшие участие в публичном обсуждении данной проблемы, также возмущены и подтверждают происходящее на кладбище: как отметил один из пользователей социальной сети, такая проблема наблюдается на территории кладбища впервые — практически все залило водой и заросло сорняками. Другой комментатор обратил внимание и на то, что иногда даже машинам затруднительно добраться до места захоронения: по его словам, он оказался в похожей ситуации и было чудом, что гроб не пришлось нести на руках. К слову, в аналогичной ситуации в июне этого года оказались жители Седельниковского района: там умерших пришлось не просто переносить на руках, но транспортировать на лодках.
Напомним, ранее Город55 сообщал о проведении городским «Комбинатом спецуслуг» аукциона на поиск подрядчика для «ямочного» ремонта подъездов сразу к нескольким кладбищам, в том числе и Ново-Южному.