Вылетел на встречку. В Омской области водитель погиб в двойном ДТП

Сегодня, 17 августа, около 11 утра в Азовском районе произошло серьезное ДТП с пострадавшими людьми. Как сообщили в местной полиции, 65-летний водитель направлялся по трассе «Бакбасар-Азово-Щербакуль-Полтавка» за рулем «Лады приора» и в районе 52 километра выехал на встречку. Там он столкнулся с машиной «Ниссан Марч», за рулем которого была 37-летняя женщина. После этого мужчина также врезался в «Тойоту Ланд Крузер», за рулем которого бы 55-летний мужчина.