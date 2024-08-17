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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Иллюстрация

Вылетел на встречку. В Омской области водитель погиб в двойном ДТП

17 августа 2024, 12:04
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области водитель врезался в две машины и погиб

В полиции проводят проверку по факту аварии. В ДТП пострадали еще несколько человек, они находятся в больнице на лечении.

Сегодня, 17 августа, около 11 утра в Азовском районе произошло серьезное ДТП с пострадавшими людьми. Как сообщили в местной полиции, 65-летний водитель направлялся по трассе «Бакбасар-Азово-Щербакуль-Полтавка» за рулем «Лады приора» и в районе 52 километра выехал на встречку. Там он столкнулся с машиной «Ниссан Марч», за рулем которого была 37-летняя женщина. После этого мужчина также врезался в «Тойоту Ланд Крузер», за рулем которого бы 55-летний мужчина.

Фото: Гоставтоинспекция Омской области

После такого двойного столкновения 65-летний мужчина скончался на месте происшествия. Остальных водителей доставили в больницу для оказания медицинской помощи. В полиции проводят проверку по факту случившегося.

Вчера, 16 августа, в Омске, напомним, на улице 22 Декабря погиб водитель «ВАЗа». Мужчина скончался от полученных травм в машине скорой помощи.

Скончался в машине скорой помощи. В Омске водитель улетел в кювет и погиб
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#Кристина Антоносян#Происшествия#ДТП#Омск#Новости#ГАИ
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