Вылетел на встречку. В Омской области водитель погиб в двойном ДТП

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Сегодня, 17 августа, около 11 утра в Азовском районе произошло серьезное ДТП с пострадавшими людьми. Как сообщили в местной полиции, 65-летний водитель направлялся по трассе «Бакбасар-Азово-Щербакуль-Полтавка» за рулем «Лады приора» и в районе 52 километра выехал на встречку. Там он столкнулся с машиной «Ниссан Марч», за рулем которого была 37-летняя женщина. После этого мужчина также врезался в «Тойоту Ланд Крузер», за рулем которого бы 55-летний мужчина.
После такого двойного столкновения 65-летний мужчина скончался на месте происшествия. Остальных водителей доставили в больницу для оказания медицинской помощи. В полиции проводят проверку по факту случившегося.
Вчера, 16 августа, в Омске, напомним, на улице 22 Декабря погиб водитель «ВАЗа». Мужчина скончался от полученных травм в машине скорой помощи.