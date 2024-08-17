«Вечная память». Житель Омской области погиб в ходе спецоперации

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
В паблике Марьяновского района в соцсети рассказали о гибели в ходе спецоперации бойца Аркадия Санникова. Прощание с мужчиной состоится сегодня в рабочем поселке.
«Уважаемые Марьяновцы! Проститься с Аркадием можно 17 августа, с 11 до 13 часов по адресу рабочий поселок Марьяновка, улица Омская, 84/2. Выражаем искренние соболезнования родным, близким! Вечная память Герою!» — написали в сообществе.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Аркадия Санникова.