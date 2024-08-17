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Updated Сегодня, 06:04

В ходе спецоперации погиб житель Омской области

«Вечная память». Житель Омской области погиб в ходе спецоперации

17 августа 2024, 06:01
Фото: 1MI

В ходе спецоперации погиб житель Омской области

В паблике Марьяновского района в соцсети рассказали о гибели местного жителя в зоне СВО, прощание с бойцом пройдет сегодня.

В паблике Марьяновского района в соцсети рассказали о гибели в ходе спецоперации бойца Аркадия Санникова. Прощание с мужчиной состоится сегодня в рабочем поселке.

«Уважаемые Марьяновцы! Проститься с Аркадием можно 17 августа, с 11 до 13 часов по адресу рабочий поселок Марьяновка, улица Омская, 84/2. Выражаем искренние соболезнования родным, близким! Вечная память Герою!» — написали в сообществе.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Аркадия Санникова.

#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Боец СВО#Участник СВО#Зона СВО
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