В Омской области столкнулись две машины: пострадал маленький мальчик

Как рассказали в пресс-службе омской Госавтоинспекции, вчера около полуночи в Таврическом районе произошло ДТП. Как установили сотрудники полиции, 38-летний водитель «Лады Весты» направлялся в поселок Таврическое и в районе пересечения улиц Комарова и 2-я Омская столкнулся с «Тойота Ланд Крузер», за рулем которой находилась 44-летняя жительница.