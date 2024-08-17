В Омской области столкнулись две машины: пострадал маленький мальчик

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Как рассказали в пресс-службе омской Госавтоинспекции, вчера около полуночи в Таврическом районе произошло ДТП. Как установили сотрудники полиции, 38-летний водитель «Лады Весты» направлялся в поселок Таврическое и в районе пересечения улиц Комарова и 2-я Омская столкнулся с «Тойота Ланд Крузер», за рулем которой находилась 44-летняя жительница.
Как уточнили в полиции, во внедорожнике находились три пассажира, две женщины 53 и 51 лет, а также четырехлетний мальчик. Всем понадобилась медицинская помощь.
В полиции проводят проверку по факту случившегося.
Ранее Город55 сообщал о ДТП в Азовском районе. Как отметили в местной полиции, 65-летний водитель направлялся по трассе «Бакбасар-Азово-Щербакуль-Полтавка» за рулем «Лады приора» и в районе 52 километра выехал на «встречку».