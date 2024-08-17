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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Иллюстрация

В Омской области столкнулись две машины: пострадал маленький мальчик

17 августа 2024, 12:18
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области водитель врезался в машину с пассажирами

В полиции проводят проверку по факту случившегося. К счастью, все пассажиры живы.

Как рассказали в пресс-службе омской Госавтоинспекции, вчера около полуночи в Таврическом районе произошло ДТП. Как установили сотрудники полиции, 38-летний водитель «Лады Весты» направлялся в поселок Таврическое и в районе пересечения улиц Комарова и 2-я Омская столкнулся с «Тойота Ланд Крузер», за рулем которой находилась 44-летняя жительница.

Как уточнили в полиции, во внедорожнике находились три пассажира, две женщины 53 и 51 лет, а также четырехлетний мальчик. Всем понадобилась медицинская помощь.

Фото: Гоставтоинспекция Омской области

В полиции проводят проверку по факту случившегося.

Ранее Город55 сообщал о ДТП в Азовском районе. Как отметили в местной полиции, 65-летний водитель направлялся по трассе «Бакбасар-Азово-Щербакуль-Полтавка» за рулем «Лады приора» и в районе 52 километра выехал на «встречку».

Вылетел на встречку. В Омской области водитель погиб в двойном ДТП
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#Кристина Антоносян#Происшествия#ДТП#Дороги#Омская область#Скорая помощь#Новости
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