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Published Сегодня, 09:29

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Updated Сегодня, 09:40

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Тайны трагедии. Отец погибшей школьницы поделился подробностями расследования

17 августа 2024, 09:29
Фото: 1MI
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Отец погибшей школьницы поделился деталями расследования

Дело продолжают изучать. 15-летняя школьница погибла во время семейной поездки в Омск из столицы. Ее искали четыре дня.

В Омске продолжается расследование резонансного уголовного дела, связанного с исчезновением 15-летней школьницы. Отец девочки в комментарии изданию «Омск-информ» поделился тревожными подробностями.

По словам мужчины, новой информации от следствия нет.

«К сожалению, у нас пока нет никакой новой информации от следствия, сами очень ждем и переживаем», — сообщил он.

Напомним, что 22 июля во время семейной поездки из Москвы девочка пропала без вести в районе отеля «Ника». Четыре дня поисков, в которых принимали участие как волонтеры, так и сотрудники правоохранительных органов, завершились трагически: 25 июля тело девочки было найдено в реке Иртыш.

Ранее отец погибшей высказывал предположения о том, что дочь могли убить. На это мужчине указывали факты о том, что ее личные вещи не нашли. На теле девочки обнаружили следы скотча.

Отец погибшей в Омске школьницы рассказал, что ее вещи до сих пор не нашли
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#Кристина Антоносян#Происшествия#Омск#Омская область#Уголовное дело#Следком#Новости#Погибшие#Река Иртыш
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