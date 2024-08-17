Тайны трагедии. Отец погибшей школьницы поделился подробностями расследования

Напомним, что 22 июля во время семейной поездки из Москвы девочка пропала без вести в районе отеля «Ника». Четыре дня поисков, в которых принимали участие как волонтеры, так и сотрудники правоохранительных органов, завершились трагически: 25 июля тело девочки было найдено в реке Иртыш.