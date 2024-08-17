Тайны трагедии. Отец погибшей школьницы поделился подробностями расследования

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
В Омске продолжается расследование резонансного уголовного дела, связанного с исчезновением 15-летней школьницы. Отец девочки в комментарии изданию «Омск-информ» поделился тревожными подробностями.
По словам мужчины, новой информации от следствия нет.
«К сожалению, у нас пока нет никакой новой информации от следствия, сами очень ждем и переживаем», — сообщил он.
Напомним, что 22 июля во время семейной поездки из Москвы девочка пропала без вести в районе отеля «Ника». Четыре дня поисков, в которых принимали участие как волонтеры, так и сотрудники правоохранительных органов, завершились трагически: 25 июля тело девочки было найдено в реке Иртыш.
Ранее отец погибшей высказывал предположения о том, что дочь могли убить. На это мужчине указывали факты о том, что ее личные вещи не нашли. На теле девочки обнаружили следы скотча.