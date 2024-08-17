gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Иллюстрация

Скачки давления и тошнота. На омичей обрушится новая неприятность

17 августа 2024, 10:19
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Помимо дождей и холода омичей ждет новая неприятность

Метеозависимые люди почувствуют ее влияние уже на этих выходных.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ представили прогноз магнитных бурь на ближайшие дни. По их данным, метеозависимые столкнутся с этой неприятностью уже в воскресенье, 18 августа. Регион «накроет» с самой ночи, а пик активности геомагнитных возмущений ожидается с 9:00 до 12:00. В этот период буря достигнет уровня выше G1 (слабая).

Геомагнитная активность будет до вечера, после чего магнитосфера будет спокойной до 9:00 понедельника, 19 августа. С этого момента омичей снова ждет магнитная буря, но несильная.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Отметим, что метеозависимые в период магнитных бурь могут столкнуться с головной болью, слабостью, головокружением, скачками артериального давления. Гипотеза о влиянии магнитных бурь на здоровье человека зародилась в России, о ней впервые заявил советский ученый, биофизик Александр Чижевский. Однако в мировом сообществе так и не пришли к единому мнению об этом, рассказал Городу55 заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев.

«Например, на сайте Геологической службы США говорится, что магнитные бури могут нести риск для летчиков и астронавтов на больших высотах из-за радиационного облучения. Но о том, что магнитное поле вредит здоровью, ничего не сказано», — рассказал Николаев.

Согласно полностью или частично признанным публикациям, некоторые люди начинают реагировать на магнитные бури за один-два дня до них, то есть в момент вспышек на самом Солнце, некоторые — во время геомагнитных возмущений. Данный феномен назван неофициальным медицинским термином метеозависимость.

Метеозависимость можно описать как повышенную чувствительность организма к изменениям погоды и окружающей среды. Чаще всего жалобы на метеозависимость предъявляют люди с уже имеющимися в организме заболеваниями, которые и нарушают его адаптацию к таким изменениям. У них метеозависимость чаще всего проявляется в виде пониженной трудоспособности, головных болей, тошноты, слабости.

Напомним, что циклон с Запада принес в Омскую область череду дождей. По предварительному прогнозу сервиса визуализации погоды Ventusky, осадки будут выпадать в регионе до конца августа. Подробнее об этом — в нашем материале.

Непрекращающиеся дожди. На Омскую область обрушился мощнейший в России циклон
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Здоровье#Омск#Прогноз погоды#Циклон#Новости#Дожди#Магнитные бури#Метеозависимость#Головная боль#ИКИ#ИСЗФ
Подпишитесь
«Все делали по правилам». В «ТГК-11» прокомментировали скандал с подтоплением дач
Сегодня, 05:28
Тайны трагедии. Отец погибшей школьницы поделился подробностями расследования
Сегодня, 09:29
«Зачем лишние пивнушки?». Спортшколе вернули помещение, чуть не ставшее алкомаркетом
Сегодня, 04:34
Омский «Авангард» подписал контракт с нападающим «Автомобилиста» Алексеем Макеевым
Сегодня, 07:44
Может ли витамин D спасти от рака и переломов костей? Разбираемся с омским врачом
Сегодня, 05:18