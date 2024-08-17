Скачки давления и тошнота. На омичей обрушится новая неприятность

Метеозависимость можно описать как повышенную чувствительность организма к изменениям погоды и окружающей среды. Чаще всего жалобы на метеозависимость предъявляют люди с уже имеющимися в организме заболеваниями, которые и нарушают его адаптацию к таким изменениям. У них метеозависимость чаще всего проявляется в виде пониженной трудоспособности, головных болей, тошноты, слабости.