Скачки давления и тошнота. На омичей обрушится новая неприятность

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
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Updated Сегодня, 10:21
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ представили прогноз магнитных бурь на ближайшие дни. По их данным, метеозависимые столкнутся с этой неприятностью уже в воскресенье, 18 августа. Регион «накроет» с самой ночи, а пик активности геомагнитных возмущений ожидается с 9:00 до 12:00. В этот период буря достигнет уровня выше G1 (слабая).
Геомагнитная активность будет до вечера, после чего магнитосфера будет спокойной до 9:00 понедельника, 19 августа. С этого момента омичей снова ждет магнитная буря, но несильная.
Отметим, что метеозависимые в период магнитных бурь могут столкнуться с головной болью, слабостью, головокружением, скачками артериального давления. Гипотеза о влиянии магнитных бурь на здоровье человека зародилась в России, о ней впервые заявил советский ученый, биофизик Александр Чижевский. Однако в мировом сообществе так и не пришли к единому мнению об этом, рассказал Городу55 заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев.
«Например, на сайте Геологической службы США говорится, что магнитные бури могут нести риск для летчиков и астронавтов на больших высотах из-за радиационного облучения. Но о том, что магнитное поле вредит здоровью, ничего не сказано», — рассказал Николаев.
Согласно полностью или частично признанным публикациям, некоторые люди начинают реагировать на магнитные бури за один-два дня до них, то есть в момент вспышек на самом Солнце, некоторые — во время геомагнитных возмущений. Данный феномен назван неофициальным медицинским термином метеозависимость.
Метеозависимость можно описать как повышенную чувствительность организма к изменениям погоды и окружающей среды. Чаще всего жалобы на метеозависимость предъявляют люди с уже имеющимися в организме заболеваниями, которые и нарушают его адаптацию к таким изменениям. У них метеозависимость чаще всего проявляется в виде пониженной трудоспособности, головных болей, тошноты, слабости.
Напомним, что циклон с Запада принес в Омскую область череду дождей. По предварительному прогнозу сервиса визуализации погоды Ventusky, осадки будут выпадать в регионе до конца августа. Подробнее об этом — в нашем материале.