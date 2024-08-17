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Омский «Авангард» подписал контракт с нападающим «Автомобилиста» Алексеем Макеевым

Омский «Авангард» подписал контракт с нападающим «Автомобилиста» Алексеем Макеевым

17 августа 2024, 07:44
Фото: ХК «Авангард»
Ряды омского хоккейного клуба пополнил Алексей Макеев, в прошлом сезоне он стал бронзовым призером чемпионата КХЛ в составе «Автомобилиста».

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с нападающим «Автомобилиста» Алексеем Макеевым. Соглашение с форвардом рассчитано на один сезон.

«Нашей задачей было усилить атаку, а также добавить команде вариативности в нападении. Макеев набрал немало очков в прошлом сезоне. Внушительный показатель полезности говорит о том, что это командный игрок. Он здорово реализует моменты, а главное — у него характер настоящего бойца», — считает генеральный менеджер омского клуба Антон Курьянов.

В прошедшем сезоне форвард играл за «Автомобилист» и стал бронзовым призером чемпионата КХЛ. За 84 игры Макеев набрал 42 (20+22) очка при показателе полезности +19. В «Авангарде» нападающий будет выступать под номером 57.

По информации спортивного обозревателя Михаила Зилиса, Алексей Макеев заработает в «Авангарде» 25 миллионов рублей.

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