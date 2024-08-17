Омский «Авангард» подписал контракт с нападающим «Автомобилиста» Алексеем Макеевым

В прошедшем сезоне форвард играл за «Автомобилист» и стал бронзовым призером чемпионата КХЛ. За 84 игры Макеев набрал 42 (20+22) очка при показателе полезности +19. В «Авангарде» нападающий будет выступать под номером 57.