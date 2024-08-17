«Никуда не уезжаю». Бизнесмен назвал причину продажи катка у «Фестиваля» в Омске

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Ранее мы сообщали, что в Омске у ТЦ «Фестиваль» на 70 лет Октября, 19 выставили на продажу семейный каток, который появился в декабре 2022 года. Стоимость готового бизнеса — 8 миллионов рублей.
В продаже: арендуемое здание площадью 120 кв.м, 200 пар коньков, ограждение катка, поддержки для детей, мачты освещения, гирлянды, музыка, современная пропускная система по qr-кодам, кассовое оборудование, инвентарь для уборки катка и другое.
Владелец объекта Владимир рассказал Городу55, что продает бизнес «под ключ».
«Это очень хороший бизнес, не убыточный. Просто сейчас есть планы, которые требуют вложений. Я не продаю землю, она в аренде. Реализую все прокатное оборудование, в том числе машину для заливки льда. Где в дальнейшем будет каток, сказать не могу. Может, останется на прежнем месте, просто будет другой владелец», — объяснил Владимир.
Бизнесмен добавил, что никуда не уезжает и остается работать в Омске. Однако теперь планируют заняться арендой помещений и сейчас ищет средства на новый вид деятельности.