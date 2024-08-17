«Никуда не уезжаю». Бизнесмен назвал причину продажи катка у «Фестиваля» в Омске

Ранее мы сообщали, что в Омске у ТЦ «Фестиваль» на 70 лет Октября, 19 выставили на продажу семейный каток, который появился в декабре 2022 года. Стоимость готового бизнеса — 8 миллионов рублей.



В продаже: арендуемое здание площадью 120 кв.м, 200 пар коньков, ограждение катка, поддержки для детей, мачты освещения, гирлянды, музыка, современная пропускная система по qr-кодам, кассовое оборудование, инвентарь для уборки катка и другое.