Необычные имена, магнитные бури и пострадавший в ДТП ребенок. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Новость №1. В Омской области ребенок попал в больницу после жёсткого ДТП
В Таврическом районе около полуночи произошло ДТП. Как установили сотрудники полиции, 38-летний водитель «Лады Весты» направлялся в поселок Таврическое и в районе пересечения улиц Комарова и 2-я Омская столкнулся с «Тойота Ланд Крузер», за рулем которой находилась 44-летняя жительница, а в салоне трое людей. Среди них был маленький ребенок, всем понадобилась медицинская помощь.
Новость №2. На выходных омичей ожидает очередная магнитная буря
18 августа регион «накроет» с самой ночи, а пик активности геомагнитных возмущений ожидается с 9:00 до 12:00. В этот период буря достигнет уровня выше G1 (слабая). Отметим, что метеозависимые в период магнитных бурь могут столкнуться с головной болью, слабостью, головокружением, скачками артериального давления.
Новость № 3. Стали известны самые популярные имена для маленьких омичей в 2024 году
Тенденции таковы, что с каждым годом все больше родителей выбирают для своих малышей необычные имена. Самыми необычными именами в списке от ЗАГСа стали Присцилла, Милада, Сара, Пелагея и Забира для девочек, а для мальчиков — Арес, Биляль, Эмин, Алимардон, и Эрвин.