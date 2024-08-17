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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

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Необычные имена, магнитные бури и пострадавший в ДТП ребенок. Омск сегодня

17 августа 2024, 14:05
Фото: 1MI
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омской области ребенок попал в больницу после жёсткого ДТП

В Таврическом районе около полуночи произошло ДТП. Как установили сотрудники полиции, 38-летний водитель «Лады Весты» направлялся в поселок Таврическое и в районе пересечения улиц Комарова и 2-я Омская столкнулся с «Тойота Ланд Крузер», за рулем которой находилась 44-летняя жительница, а в салоне трое людей. Среди них был маленький ребенок, всем понадобилась медицинская помощь.

В Омской области столкнулись две машины: пострадал маленький мальчик
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Новость №2. На выходных омичей ожидает очередная магнитная буря

18 августа регион «накроет» с самой ночи, а пик активности геомагнитных возмущений ожидается с 9:00 до 12:00. В этот период буря достигнет уровня выше G1 (слабая). Отметим, что метеозависимые в период магнитных бурь могут столкнуться с головной болью, слабостью, головокружением, скачками артериального давления.

Скачки давления и тошнота. На омичей обрушится новая неприятность
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Новость № 3. Стали известны самые популярные имена для маленьких омичей в 2024 году

Тенденции таковы, что с каждым годом все больше родителей выбирают для своих малышей необычные имена. Самыми необычными именами в списке от ЗАГСа стали Присцилла, Милада, Сара, Пелагея и Забира для девочек, а для мальчиков — Арес, Биляль, Эмин, Алимардон, и Эрвин.

Забира, Милада, Эмин: в ЗАГСе рассказали, как омичи называют своих детей
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