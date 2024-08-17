Необычные имена, магнитные бури и пострадавший в ДТП ребенок. Омск сегодня

В Таврическом районе около полуночи произошло ДТП. Как установили сотрудники полиции, 38-летний водитель «Лады Весты» направлялся в поселок Таврическое и в районе пересечения улиц Комарова и 2-я Омская столкнулся с «Тойота Ланд Крузер», за рулем которой находилась 44-летняя жительница, а в салоне трое людей. Среди них был маленький ребенок, всем понадобилась медицинская помощь.