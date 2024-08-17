Может ли витамин D спасти от рака и переломов костей? Разбираемся с омским врачом

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
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Updated Сегодня, 05:20
Приближается осень, а это значит, что совсем скора наступит пора свитеров, ароматных горячих напитков и посиделок в помещениях. Многие именно в этот период начинают болеть и чувствовать слабость, думая, что это происходит в том числе из-за нехватки «солнечного» витамина D. А он особенно необходим каждому из нас в холодное время года.
Заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев рассказал корреспонденту Города55 Ольге Скворцовой, что витамин D включает в себя группу биологически активных жирорастворимых веществ, среди которых наиболее распространены витамин D2 (эргокальциферол) и витамин D3 (холекальциферол). Витамин D2 может поступать в организм человека только с пищей. Например, он содержится в грибах, особенно тех, которые предварительно выдержали на солнце. А источниками витамина D3 являются жирные сорта рыбы — макрель, сардина, лосось.
«Кстати, Омская область, как один из самых „богатых“ солнцем регионов России, предоставляет нам дополнительную возможность накопления витамина D в коже. Для этого достаточно ежедневно бывать на улице хотя бы 20-30 минут. Хотя и тут нужно помнить, что избыточное пребывание на солнце не всегда полезно», — отметил Николаев.
По словам врача, острый дефицит витамина D в организме прежде всего сказывается на состоянии костей и может привести к развитию рахита у детей и остеомаляции у взрослых.
«Детский рахит характеризуется задержкой роста, мышечной слабостью, деформацией скелета, гипокальциемией и периодическими судорогами. При остеомаляции наблюдается деминерализация костной ткани, ведущая к деформации костей скелета и, как следствие, частым переломам», — объяснил эксперт.
В систематическом обзоре, опубликованном в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology в начале 2014 года, авторы заключили, что недостаток витамина D не является причиной нарушений здоровья, а его низкий уровень в сыворотке крови выступает скорее маркером плохого состояния. Однако отмечается, что ежедневный приём 20 мкг витамина D пожилыми людьми все-таки несколько снижает смертность от всех причин.
Позже было проведено исследование «с вмешательством». Авторы оценивали влияние ежедневного приёма витамина D3 в дозе 2000 МЕ и 1 г ненасыщенных жирных кислот омега-3 на частоту возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и рака у мужчин и женщин старше 50 лет в США. Всего в эксперименте участвовало около 26 тысяч человек. За время наблюдения рак был диагностирован у 1617 участников эксперимента, а основное сердечно-сосудистое событие (чаще всего инфаркт миокарда или инсульт)
произошло у 805 участников.
«Тогда авторы заключили, что прием витамина D и омега-3 не снижал частоту возникновения рака или сердечно-сосудистых патологий по сравнению с плацебо. Не было обнаружено статистически значимых различий в смертности между группами от рака молочной железы, рака простаты и колоректального рака, а также от инфаркта миокарда и инсульта», — добавил Николай Николаев.
Также он сообщил, что совсем недавно, в июне 2024 года Endocrine Society, с чьих предыдущих рекомендаций от 2011 года и начался настоящий информационный взрыв вокруг витамина D, обновило свою позицию по этому вопросу. Вот их выводы:
Таким образом, по словам специалиста, прием витамина D оказывает положительный эффект, но в случае его острого дефицита и преимущественно в пожилом возрасте или у беременных. Поэтому, если вы входите в эту группу риска, необходимо корректировать пищевые привычки, добавляя в рацион препараты витамина D, а также больше проводить времени на свежем воздухе.
«Кстати, Омская область, как один из самых „богатых“ солнцем регионов России, предоставляет нам дополнительную возможность накопления витамина D в коже. Для этого достаточно ежедневно бывать на улице хотя бы 20-30 минут. Хотя и тут нужно помнить, что избыточное пребывание на солнце не всегда полезно», — заключил Николаев.