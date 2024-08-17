Может ли витамин D спасти от рака и переломов костей? Разбираемся с омским врачом

Позже было проведено исследование «с вмешательством». Авторы оценивали влияние ежедневного приёма витамина D3 в дозе 2000 МЕ и 1 г ненасыщенных жирных кислот омега-3 на частоту возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и рака у мужчин и женщин старше 50 лет в США. Всего в эксперименте участвовало около 26 тысяч человек. За время наблюдения рак был диагностирован у 1617 участников эксперимента, а основное сердечно-сосудистое событие (чаще всего инфаркт миокарда или инсульт)

произошло у 805 участников.