Глава СК Бастрыкин заинтересовался нападением бродячей собаки на ребенка в Омске

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал у омского следкома доклад по уголовному делу о нападении собаки на ребенка. Такое распоряжение он дал и. о. руководителя СУ СК России по Омской области Евгению Осадчуку.
В СМИ сообщается, что 12 августа бродячая собака набросилась на 11-летнюю девочку и покусала ее. В результате юной омичке понадобилась медицинская помощь.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в пресс-службе следственного комитета.