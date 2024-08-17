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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

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Глава СК Бастрыкин заинтересовался нападением бродячей собаки на ребенка в Омске

17 августа 2024, 04:03
Фото: Изображение Midjourney
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Глава СК Бастрыкин проследит за расследованием дела о нападении собаки на омичку

Глава российского следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела по факту нападения собаки на ребенка в Омске.

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал у омского следкома доклад по уголовному делу о нападении собаки на ребенка. Такое распоряжение он дал и. о. руководителя СУ СК России по Омской области Евгению Осадчуку.

В СМИ сообщается, что 12 августа бродячая собака набросилась на 11-летнюю девочку и покусала ее. В результате юной омичке понадобилась медицинская помощь.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в пресс-службе следственного комитета.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Следственный комитет#Собаки#Дети#Следком#Бездомные собаки#Новости#Собака#Александр Бастрыкин#Нападения собак
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