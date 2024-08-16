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Омичи нашли забытый гроб на автобусной остановке

Жители Омской области обнаружили на автобусной остановке забытый гроб

16 августа 2024, 12:51
Фото: 1MI

Омичи нашли забытый гроб на автобусной остановке

Жители Большеуковского района обнаружили на автобусной остановке интересный предмет — забытый гроб, который неизвестный оставил на лавке.

Житель Большеуковского района обнаружил гроб на автобусной остановке «Верхние Уки». Неизвестный оставил его на остановке на одной из лавок. Сельчанин снял необычную находку на видео, запись распространилась по городским пабликам.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Омск Live

Находку прокомментировали в администрации Большеуковского района, сообщив, что гроб в остановки уже унесли. Владельца его найти не удалось.

«По информации главы Аевского поселения, в четверг текущей недели данный предмет был убран с остановки Верхние Уки. На сегодняшний день не установлено, кто оставил данный объект», — ответила районная администрация.

Напомним, что недавно омич попал под суд за угрозы в адрес совей беременной жены. Чтобы напугать девушку, он отправлял к ней домой деревянный гроб, венок, надгробный крест с табличкой, где значились даты ее рождения и предполагаемой смерти.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Автобусные остановки#Новости#Остановка#Гробы#Гроб
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