Жители Омской области обнаружили на автобусной остановке забытый гроб

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Житель Большеуковского района обнаружил гроб на автобусной остановке «Верхние Уки». Неизвестный оставил его на остановке на одной из лавок. Сельчанин снял необычную находку на видео, запись распространилась по городским пабликам.
Находку прокомментировали в администрации Большеуковского района, сообщив, что гроб в остановки уже унесли. Владельца его найти не удалось.
«По информации главы Аевского поселения, в четверг текущей недели данный предмет был убран с остановки Верхние Уки. На сегодняшний день не установлено, кто оставил данный объект», — ответила районная администрация.
Напомним, что недавно омич попал под суд за угрозы в адрес совей беременной жены. Чтобы напугать девушку, он отправлял к ней домой деревянный гроб, венок, надгробный крест с табличкой, где значились даты ее рождения и предполагаемой смерти.