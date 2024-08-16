Учёный Филиппов оценил, чем на самом деле опасны солнечные вспышки и магнитные бури

Куда серьёзнее последствия в виде магнитных бурь. «На самом деле возмущение геомагнитного поля представляет, наверное, сейчас наиболее сильную опасность для разных технических систем, потому что возмущения всякие разные возникают и проблемы, известные катастрофы были в своё время во время больших вспышек. Но это вызывается так называемыми корональными выбросами — это облака плазмы, которые с Солнца сбрасываются с магнитным полем, и вот они, взаимодействуя с магнитосферой Земли, с геомагнитным полем, вызывают там такие сильные возмущения. Вот наиболее сильные возмущения геомагнитного поля, эти вот пресловутые магнитные бури, вызываются корональными выбросами», — объяснил собеседник издания.