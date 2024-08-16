Участники массовой перестрелки в Кемерове проведут в СИЗО еще 2 месяца

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
По его информации, 15 и 16 августа суд рассмотрел ходатайства следователя о продлении содержания под стражей четырех мужчин. Они обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Все четверо останутся в СИЗО еще на два месяца — до 19 октября этого года.
Инцидент произошел утром 19 мая 2024 года на парковке возле многоквартирного дома по улице Мичурина. Две группы мужчин поссорились, в результате чего они устроили перестрелку из травматического оружия, сообщает sibdepo.ru.