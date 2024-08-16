Участники массовой перестрелки в Кемерове проведут в СИЗО еще 2 месяца

По его информации, 15 и 16 августа суд рассмотрел ходатайства следователя о продлении содержания под стражей четырех мужчин. Они обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Все четверо останутся в СИЗО еще на два месяца — до 19 октября этого года.