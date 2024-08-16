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Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

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Updated Сегодня, 14:10

Участники массовой перестрелки в Кемерове проведут в СИЗО еще 2 месяца

16 августа 2024, 14:10
Срок нахождения под стражей четырех участников перестрелки, которая произошла в кемеровском дворе, был продлен. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

По его информации, 15 и 16 августа суд рассмотрел ходатайства следователя о продлении содержания под стражей четырех мужчин. Они обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Все четверо останутся в СИЗО еще на два месяца — до 19 октября этого года.

Инцидент произошел утром 19 мая 2024 года на парковке возле многоквартирного дома по улице Мичурина. Две группы мужчин поссорились, в результате чего они устроили перестрелку из травматического оружия, сообщает sibdepo.ru.

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