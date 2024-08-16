Турпоток вырос на 15%. Туроператоры заметили улучшение сервиса в отелях Абхазии

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В этом сезоне спрос на отдых в Абхазии у российских туроператоров вырос на 45%. По мнению экспертов, на ситуацию повлияли открытие новых отелей с системой «все включено» и улучшение сервиса. PR-директор компании Fun&Sun Ольга Иванова отметила, что турпоток в Абхазию по итогам лета превысил прошлогодние показатели на 15%.
«К концу года ожидаем рост турпотока в целом как минимум на 10%. Туры на июль–август бронировали в среднем за три 3 месяца, как и на прошлый летний сезон, первые брони были сделаны еще в октябре. Большинство семей выбирают отдых в Гагре, там самая развитая инфраструктура для детей. Подросли и продажи Нового Афона — мы расширили там ассортимент отелей. Также в этом году популярнее стали объекты размещения в Сухуме», — передает слова эксперта «Интерфакс».
Ольга Иванова также добавила, что в этом сезоне в компании наблюдают рост уровня сервиса и питания в абхазских отелях, более ответственное и лояльное отношение сотрудников к гостям. Существенно снизилось количество обращающихся за помощью в Абхазии, так как многие проблемы стали быстро решаться на месте.
Кроме того, у туроператора «Интурист» Абхазия вошла в топ-3 популярных летних направлений, уступив только Турции и России. В среднем рост по итогам лета составил 45%, на бархатный сезон — 35%.
«На период бархатного сезона некоторые отели уже останавливают продажи, пик запросов начнется перед заездами в начале сентября. Также отмечу, что больше стало „дорогого“ туриста с запросом на комфорт и сервис, отсюда и прирост в сегменте 4*. Что касается востребованности курортов, популярность Нового Афона увеличивается с каждым годом. Гудаутский и Сухумский районы менее популярны из-за удаленности от границы и продолжительного трансфера, однако ожидаемый запуск аэропорта в Сухуме может поменять ситуацию», — рассказала директор по связям с общественностью туроператора Дарья Домостроева.
В компании «Алеан» спрос на направление вырос на 12% по сравнении с таким же периодом прошлого года. Наиболее востребовано размещение в Гагре, Сухуме, Гудауте, Пицунде, особой популярностью пользуется семейный отдых по системе «все включено».
«Этот сезон отличается от предыдущего расширением предложения и усилением конкуренции между отелями. К примеру, в Гагре в августе на первой береговой линии открылся отель „Изумруд“ более чем с 200 номеров, за счет присоединения корпусов бывших санаториев ПВО и МВО увеличился номерной фонд отеля „Страна Души“ 3*. Увеличение числа объектов, работающих по системе „все включено“, способствовало росту интереса к направлению со стороны туристов с детьми», — сообщила коммерческий директор Оксана Булах.
Сейчас средняя стоимость отдыха в абхазских отелях составляет 96 900 рублей на неделю на двоих. Цены на «все включено» начинаются от 54 600 рублей.