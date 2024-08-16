Турпоток вырос на 15%. Туроператоры заметили улучшение сервиса в отелях Абхазии

Ольга Иванова также добавила, что в этом сезоне в компании наблюдают рост уровня сервиса и питания в абхазских отелях, более ответственное и лояльное отношение сотрудников к гостям. Существенно снизилось количество обращающихся за помощью в Абхазии, так как многие проблемы стали быстро решаться на месте.