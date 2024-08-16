Свыше 60 реготделений ЕР задействованы в помощи Курской области

По словам Якушева, большинство пунктов временного размещения обеспечивают необходимые условия для комфортного проживания жителей. В Курске на сегодняшний момент работают около 70 волонтеров из МГЕР и «Волонтёрской Роты», которые занимаются организацией потоков прибывающих, сортировкой и распределением гуманитарной помощи, а также обработкой запросов на получение помощи. Волонтеры приезжают из различных регионов страны — от южных областей до Дальнего Востока, и их число постоянно растет.