Свыше 60 реготделений ЕР задействованы в помощи Курской области

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Updated Сегодня, 09:43
Эти сведения были озвучены врио секретаря генерального совета «Единой России» Владимиром Якушевым во время его поездки в Курскую область, пишет newsnn.ru. Напоминаем, что с 7 августа партия начала осуществлять поставки гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области.
Владимир Якушев и врио губернатора Курской области, исполняющий обязанности секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Смирнов ознакомились с работой распределительного центра и обсудили актуальные потребности ПВР.
Координацией работы распределительного центра занимаются председатель регионального исполкома партии Евгений Маслов и руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Якушев отметил, что на ВКС 13 августа председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подчеркнул готовность ЕР быстро реагировать на запросы жителей Курской области, что уже осуществляется. Партия располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для этого.
Совместно с активистами «Единой России» и МГЕР Владимир Якушев доставил в два крупнейших пункта временного размещения холодильники, микроволновые печи, бытовую химию, фрукты и сладости для детей.
По словам Якушева, большинство пунктов временного размещения обеспечивают необходимые условия для комфортного проживания жителей. В Курске на сегодняшний момент работают около 70 волонтеров из МГЕР и «Волонтёрской Роты», которые занимаются организацией потоков прибывающих, сортировкой и распределением гуманитарной помощи, а также обработкой запросов на получение помощи. Волонтеры приезжают из различных регионов страны — от южных областей до Дальнего Востока, и их число постоянно растет.
Жители Курской области могут также получить гуманитарную помощь через штаб общественной поддержки «Единой России». Гуманитарные грузы направляются и медикам региона, которые ранее получили оборудование РЭБ для установки на машины скорой помощи. Владимир Якушев передал в Курскую областную клиническую больницу рации, бытовую технику, продукты питания и питьевую воду.
«Единая Россия» также оказывает помощь жителям Рыльска, сообщает сайт ER.RU. А МГЕР помогает в эвакуации граждан из обстреливаемого населенного пункта. Якушев отметил, что ключевой задачей партии является поддержка граждан, и «Единая Россия» активно занимается этим с начала атак ВСУ на Курскую область.