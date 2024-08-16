Сразу 14 кузбассовцев будут судить по делу о масштабной вырубке леса

Сообщается, что уголовное дело состоит из 280 томов. Оно возбуждено по ст. 210, 260, 191.1 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере, приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в том числе и с использованием своего служебного положения).