Сразу 14 кузбассовцев будут судить по делу о масштабной вырубке леса

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Сообщается, что уголовное дело состоит из 280 томов. Оно возбуждено по ст. 210, 260, 191.1 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере, приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в том числе и с использованием своего служебного положения).
«В отношении одного из обвиняемых продлена мера пресечения в виде содержания под стражей, двоих обвиняемых — в виде домашнего ареста, остальных 11 обвиняемых — в виде запрета определенных действий», — говорится в сообщении.
До назначения судебного заседания обвиняемыми заявлены ходатайства о рассмотрении дела в составе коллегии из трех судей федерального суда общей юрисдикции. Коллегия из трех судей уже сформирована и приступила к рассмотрению уголовного дела, пишет sibdepo.ru.