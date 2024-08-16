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Сразу 14 кузбассовцев будут судить по делу о масштабной вырубке леса

16 августа 2024, 08:15
Ленинский районный суд города Кемерово рассмотрит уголовное дело в отношении 14 кузбассовцев, которые обвиняются более чем в 200 эпизодах преступлений, связанных с незаконной вырубкой леса, сообщает объединённый пресс-центр судов Кемеровской области.

Сообщается, что уголовное дело состоит из 280 томов. Оно возбуждено по ст. 210, 260, 191.1 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере, приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в том числе и с использованием своего служебного положения).

«В отношении одного из обвиняемых продлена мера пресечения в виде содержания под стражей, двоих обвиняемых — в виде домашнего ареста, остальных 11 обвиняемых — в виде запрета определенных действий», — говорится в сообщении.

До назначения судебного заседания обвиняемыми заявлены ходатайства о рассмотрении дела в составе коллегии из трех судей федерального суда общей юрисдикции. Коллегия из трех судей уже сформирована и приступила к рассмотрению уголовного дела, пишет sibdepo.ru.

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