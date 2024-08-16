РЭО выявил регоператоров, оказавшихся в красной зоне риска

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Речь идет о предприятиях СМУП «Коммунальник» и МБУ «Северо-Эвенский ОЦ» из Магаданской области, ООО УК «Айхалцентр» из Якутии и ООО «Чистый город» из Курганской области.
Работа этих компаний обсуждалась 15 августа на еженедельной встрече по вопросам обращения с отходами, проводимой министром природных ресурсов России Александром Козловым, пишет newstracker.ru.
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев отметил, что всем этим операторам грозит прекращение деятельности. Так, компании обязаны иметь действующую безотзывную банковскую гарантию, соблюдать схемы потоков твердых коммунальных отходов, предоставлять соответствующие услуги и собирать плату за них, избегать судебных разбирательств и негативного освещения в СМИ. Если в отношении регоператора возбуждено дело о банкротстве, его статус автоматически перемещается в красную зону для более тщательной проверки.
В России определено 274 зоны деятельности регоператоров по обращению с ТКО, и в 260 из них 184 компании уже начали оказывать коммунальные услуги.
Напомним: межведомственная рабочая группа по вопросам обращения с отходами производства и потребления была создана в августе 2024 года по приказу главы Минприроды России Александра Козлова. В ее состав вошли представители РЭО, парламента РФ, надзорных и федеральных органов власти, а также уполномоченные сотрудники из каждого региона. Заседания этой группы проходят еженедельно.