РЭО выявил регоператоров, оказавшихся в красной зоне риска

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев отметил, что всем этим операторам грозит прекращение деятельности. Так, компании обязаны иметь действующую безотзывную банковскую гарантию, соблюдать схемы потоков твердых коммунальных отходов, предоставлять соответствующие услуги и собирать плату за них, избегать судебных разбирательств и негативного освещения в СМИ. Если в отношении регоператора возбуждено дело о банкротстве, его статус автоматически перемещается в красную зону для более тщательной проверки.