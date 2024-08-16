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Published Сегодня, 06:55

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дом в деревне

Проблемы с жильем. В Омской области многодетной семье не хотели давать участок

16 августа 2024, 06:55
Фото: 1MI
дом в деревне

В Омской области многодетная семья «прозябала» без земельного участка

Участок должны были предоставить через две недели после обращения. Однако шли недели и месяцы, а в администрации Омского района не торопились рассматривать документы.

В Омском районе администрация не предоставила многодетной семье земельный участок в течение 14 дней, из-за чего к ней возникли претензии у прокуратуры. Как выяснилось, рассмотрение соответствующего заявления затянулось более чем на 90 дней.

Все это создало семье дополнительные трудности, так как проблемы с жильем наблюдались не первый год. После вмешательства прокуратуры ситуация изменилась, а главе администрации Омского района внесли представление. Многодетной семье был предоставлен земельный участок для индивидуального жилищного строительства.

Ранее Город55 писал о нарушении закона в процессе закупок товаров в деятельности главврача Азовской ЦРБ. После вмешательства прокуратуры оказалось, что больница и ООО «Сибирский строительный комплекс» заключили три договора на проведение капремонта в амбулатории села Сосновка. Сумма контракта составила более 1,6 млн рублей.

Прокуратура привлекла к ответственности главврача Азовской ЦРБ за незаконные торги
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Прокуратура#Многодетные семьи
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