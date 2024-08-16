Проблемы с жильем. В Омской области многодетной семье не хотели давать участок

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В Омском районе администрация не предоставила многодетной семье земельный участок в течение 14 дней, из-за чего к ней возникли претензии у прокуратуры. Как выяснилось, рассмотрение соответствующего заявления затянулось более чем на 90 дней.
Все это создало семье дополнительные трудности, так как проблемы с жильем наблюдались не первый год. После вмешательства прокуратуры ситуация изменилась, а главе администрации Омского района внесли представление. Многодетной семье был предоставлен земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Ранее Город55 писал о нарушении закона в процессе закупок товаров в деятельности главврача Азовской ЦРБ. После вмешательства прокуратуры оказалось, что больница и ООО «Сибирский строительный комплекс» заключили три договора на проведение капремонта в амбулатории села Сосновка. Сумма контракта составила более 1,6 млн рублей.