Проблемы с жильем. В Омской области многодетной семье не хотели давать участок

Все это создало семье дополнительные трудности, так как проблемы с жильем наблюдались не первый год. После вмешательства прокуратуры ситуация изменилась, а главе администрации Омского района внесли представление. Многодетной семье был предоставлен земельный участок для индивидуального жилищного строительства.