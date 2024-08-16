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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В последний рабочий день недели в Омске образовались километровые пробки

Предвыходная классика. Вечером пятницы омские дороги сковали километровые пробки

16 августа 2024, 12:24
Фото: 1MI

В последний рабочий день недели в Омске образовались километровые пробки

В последний день рабочей недели омичи провели час-пик в километровых заторах, наиболее сложная дорожная ситуация сложилась на улицах Герцена, 70 лет Октября и Заозерной.

В вечерний час-пик на городских магистралях образовались километровые пробки. По данным приложения «Яндекс Карты», заторы на омских дорогах достигли 7 баллов.

Наиболее сложная ситуация, традиционно, сложилась на центральных улицах. В пробки попали водители, которые решили проложить маршруты через улицы Герцена, Фрунзе, Масленикова и Пушкина. Из-за ДТП затор образовался на съезде с Фрунзенского моста.

Пробки также настигли жителей левобережья. «Бордовым» в картах подсвечены улицы 70 лет Октября, Лукашевича, Шаронова и проспект Комарова. В Октябрьском округе пробка образовалась на Космическом проспекте, улице Богдана Хмельницкого и некоторых участках улицы Кирова.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Яндекс Карты
За сутки на дорогах Омской области в ДТП пострадали более десяти человек
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#Анастасия Баянова#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Затор на дороге#Заторы#Яндекс Пробки#Дорожные пробки#Затор
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