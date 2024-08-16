Предвыходная классика. Вечером пятницы омские дороги сковали километровые пробки

Наиболее сложная ситуация, традиционно, сложилась на центральных улицах. В пробки попали водители, которые решили проложить маршруты через улицы Герцена, Фрунзе, Масленикова и Пушкина. Из-за ДТП затор образовался на съезде с Фрунзенского моста.