Предвыходная классика. Вечером пятницы омские дороги сковали километровые пробки

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В вечерний час-пик на городских магистралях образовались километровые пробки. По данным приложения «Яндекс Карты», заторы на омских дорогах достигли 7 баллов.
Наиболее сложная ситуация, традиционно, сложилась на центральных улицах. В пробки попали водители, которые решили проложить маршруты через улицы Герцена, Фрунзе, Масленикова и Пушкина. Из-за ДТП затор образовался на съезде с Фрунзенского моста.
Пробки также настигли жителей левобережья. «Бордовым» в картах подсвечены улицы 70 лет Октября, Лукашевича, Шаронова и проспект Комарова. В Октябрьском округе пробка образовалась на Космическом проспекте, улице Богдана Хмельницкого и некоторых участках улицы Кирова.