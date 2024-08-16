Освободите проход. В омских Кузьминках жильцы «отвоевали» у соседей лестничную клетку

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:51
Как рассказали в службе судебных приставов, жильцы многоквартирного дома на бульваре Кузьмина в Кузьминках столкнулись с проблемой захламления лестничной площадки. Виновниками стали соседи, которые установили шкаф и постелили ковровое покрытие, создавая препятствия для свободного прохода.
Это не только доставляло дискомфорт остальным жителям, но и создавало угрозу безопасности. Если бы в квартирах случился пожар, или же кому-то из соседей понадобилась медицинская помощь, проход к квартире или выходу из дома мог быть заблокирован.
Суд обязал нарушителей привести все в изначальное состояние, однако жильцы проигнорировали это требование. Тогда в дело вступили судебные приставы, которые выставили должникам требование исполнить обязательства в установленный срок. В итоге, жильцы сняли шкаф и ковровое покрытие, восстановив свободный проход на лестничной площадке.
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