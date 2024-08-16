gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

Иллюстрация

Освободите проход. В омских Кузьминках жильцы «отвоевали» у соседей лестничную клетку

16 августа 2024, 05:40
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Кузьминках омичи устроили из лестничной площадки еще одну комнату

Эти неблагоразумные действия создавали угрозу безопасности для всего дома. Несколько раз соседи просили убрать ковер и шкаф, однако все их просьбы были проигнорированы.

Как рассказали в службе судебных приставов, жильцы многоквартирного дома на бульваре Кузьмина в Кузьминках столкнулись с проблемой захламления лестничной площадки. Виновниками стали соседи, которые установили шкаф и постелили ковровое покрытие, создавая препятствия для свободного прохода.

Это не только доставляло дискомфорт остальным жителям, но и создавало угрозу безопасности. Если бы в квартирах случился пожар, или же кому-то из соседей понадобилась медицинская помощь, проход к квартире или выходу из дома мог быть заблокирован.

Суд обязал нарушителей привести все в изначальное состояние, однако жильцы проигнорировали это требование. Тогда в дело вступили судебные приставы, которые выставили должникам требование исполнить обязательства в установленный срок. В итоге, жильцы сняли шкаф и ковровое покрытие, восстановив свободный проход на лестничной площадке.

Ранее Город55 рассказывал об омиче, который серьезно пострадал из-за протекающей крыши в период дождей. В результате потолок обсыпался, обои отслоились, а пол и шторы были полностью сырыми от грязной воды.

Омск вошел в топ-10 регионов с наименьшей медианной стоимостью квартир на вторичке
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Общество#Омск#УФССП#Квартира#Многоквартирный дом#Новости#Приставы
Подпишитесь
Вспышку оспы обезьян признали ЧС. Дойдет ли болезнь до Омской области
Сегодня, 05:54
Омская фирма Элины Шихмирзаевой построит ЖК на месте снесенных «авариек» на Пушкина
Сегодня, 07:18
Непрекращающиеся дожди. На Омскую область обрушился мощнейший в России циклон
Вчера, 16:31
Почти 630 миллионов. В Омске экс-гендиректор ликеро-водочного завода «отмывал» деньги
Сегодня, 04:36
В Омской области переназначили замминистра Хаирова на его же пост
Сегодня, 03:41
Омичи по часу не могут уехать с Левого берега в центр. В мэрии объяснили, почему
Сегодня, 07:33