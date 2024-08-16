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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Омичи пожаловались, что не могут уехать с Левого берега в центр

Омичи по часу не могут уехать с Левого берега в центр. В мэрии объяснили, почему

16 августа 2024, 07:33
Фото: 1MI

Омичи пожаловались, что не могут уехать с Левого берега в центр

Особенно сложно дождаться общественный транспорт вечером. Проблема кроется в водителях.

Омичи в очередной раз сообщили о нехватке общественного транспорта. Жалоба на график работы автобусов №24 (Железнодорожный вокзал — Пос. Солнечный) появилась в телеграм-канале «Фадина общается. 2.0.». Омичка Ирина М. рассказала, что накануне вечером, 15 августа, не могла уехать с остановки «Левобережный рынок» в сторону центра больше часа.

«В сторону центра был где-то 19:15. Следующий только в 20:20 обещали. Это нормально? Где транспорт вечером? 24-й автобус приехал только в 20:25, — написала жительница города. — Если у администрации час пик до 18:00, то у большинства простых людей до 21:00. Но на 24-м маршруте в это время останется два или три автобуса».

В омской мэрии объяснили такой график нехваткой водителей. Из-за этого на маршруты, в том числе №24, не выходит необходимое количество транспорта. Однако решить этот вопрос за один день невозможно.

Корреспонденту Города55 в городской администрации дополнили, что проблема наблюдается не только в муниципальных предприятиях, но и у частных перевозчиков.

«Для решения кадрового вопроса принимается ряд мер, начиная с повышения средней заработной платы водительскому составу и заканчивая бесплатным обучением по профессиям, которые самостоятельно проводит „Электрический транспорт“, и обучением в автошколе с компенсацией, организованным „Пассажирским предприятием №8“, или переобучением на базе СибАДИ», — добавили в мэрии.

Также омичам напомнили, что они могут посмотреть, где едет необходимый муниципальный транспорт, на сайте bus-55.ru.

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#Ольга Скворцова#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Автобус#Жалобы#Заработная плата#СибАДИ#Частные перевозчики#Телеграм-канал
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