Омичи по часу не могут уехать с Левого берега в центр. В мэрии объяснили, почему

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Омичи в очередной раз сообщили о нехватке общественного транспорта. Жалоба на график работы автобусов №24 (Железнодорожный вокзал — Пос. Солнечный) появилась в телеграм-канале «Фадина общается. 2.0.». Омичка Ирина М. рассказала, что накануне вечером, 15 августа, не могла уехать с остановки «Левобережный рынок» в сторону центра больше часа.
«В сторону центра был где-то 19:15. Следующий только в 20:20 обещали. Это нормально? Где транспорт вечером? 24-й автобус приехал только в 20:25, — написала жительница города. — Если у администрации час пик до 18:00, то у большинства простых людей до 21:00. Но на 24-м маршруте в это время останется два или три автобуса».
В омской мэрии объяснили такой график нехваткой водителей. Из-за этого на маршруты, в том числе №24, не выходит необходимое количество транспорта. Однако решить этот вопрос за один день невозможно.
Корреспонденту Города55 в городской администрации дополнили, что проблема наблюдается не только в муниципальных предприятиях, но и у частных перевозчиков.
«Для решения кадрового вопроса принимается ряд мер, начиная с повышения средней заработной платы водительскому составу и заканчивая бесплатным обучением по профессиям, которые самостоятельно проводит „Электрический транспорт“, и обучением в автошколе с компенсацией, организованным „Пассажирским предприятием №8“, или переобучением на базе СибАДИ», — добавили в мэрии.
Также омичам напомнили, что они могут посмотреть, где едет необходимый муниципальный транспорт, на сайте bus-55.ru.