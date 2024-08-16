На омича завели уголовное дело из-за комментариев в украинских пабликах

На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители проверяют, не совершал ли подозреваемый подобных действий ранее. Омичу грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы от двух до пяти лет.