На омича завели уголовное дело из-за комментариев в украинских пабликах

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В Омске сотрудники УФСБ России задержали местного жителя, подозреваемого в оправдании террористической деятельности украинских военных формирований. Это задержание стало результатом тщательной работы оперативников, которые выявили активность гражданина в сети Интернет.
По информации полиции, в июне 2023 года задержанный, используя свой личный аккаунт, разместил комментарии под видеозаписью допроса военнопленного российского солдата в одном из популярных телеграм-каналов. В своих публикациях он открыто поддерживал действия террористических организаций, что и привлекло внимание следственных органов.
На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители проверяют, не совершал ли подозреваемый подобных действий ранее. Омичу грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы от двух до пяти лет.
Такие случаи нередки. Город55 писал про омича, который еще в 2017 году поддержал в соцсетях норвежского стрелка, его отправили в колонию и запретили пользоваться интернетом.