Новые правила. Омским «земским докторам» разрешать раз в пять лет менять работу

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В Омской области утвердили новые условия работы по программе «Земский доктор», инициированные губернатором Виталием Хоценко. Согласно новым правилам, врачи, заключившие трудовой договор с сельскими медицинскими учреждениями в рамках программы, смогут менять место работы один раз в пять лет. Это нововведение призвано повысить мобильность специалистов и сделать работу в сельской местности более привлекательной.
Важно отметить, что при смене места работы медики сохраняют все полученные выплаты и свои трудовые обязательства.
Программа «Земский доктор» была создана для привлечения медицинских специалистов в удаленные районы, где доступ к качественной медицинской помощи часто ограничен. Ранее Город55 сообщал о «Земском учителе» и 12 педагогах из других регионов, которые едут в наши районы.