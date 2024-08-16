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Published Сегодня, 06:15

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Updated Сегодня, 07:10

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Новые правила. Омским «земским докторам» разрешать раз в пять лет менять работу

16 августа 2024, 06:15
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омским «земским докторам» разрешат менять работу раз в пять лет

Как и в случае с «Земским учителем», докторам необходимо отработать на новом месте пять лет. Если же поменять работу, то придется выплатить подаренный миллион обратно государству.

В Омской области утвердили новые условия работы по программе «Земский доктор», инициированные губернатором Виталием Хоценко. Согласно новым правилам, врачи, заключившие трудовой договор с сельскими медицинскими учреждениями в рамках программы, смогут менять место работы один раз в пять лет. Это нововведение призвано повысить мобильность специалистов и сделать работу в сельской местности более привлекательной.

Важно отметить, что при смене места работы медики сохраняют все полученные выплаты и свои трудовые обязательства.

Программа «Земский доктор» была создана для привлечения медицинских специалистов в удаленные районы, где доступ к качественной медицинской помощи часто ограничен. Ранее Город55 сообщал о «Земском учителе» и 12 педагогах из других регионов, которые едут в наши районы.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Больница#Выплаты#Врач#Новости#Земский доктор
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