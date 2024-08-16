Новые правила. Омским «земским докторам» разрешать раз в пять лет менять работу

В Омской области утвердили новые условия работы по программе «Земский доктор», инициированные губернатором Виталием Хоценко. Согласно новым правилам, врачи, заключившие трудовой договор с сельскими медицинскими учреждениями в рамках программы, смогут менять место работы один раз в пять лет. Это нововведение призвано повысить мобильность специалистов и сделать работу в сельской местности более привлекательной.