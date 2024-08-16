Мозговой чип позволил пациенту с БАС вернуть речь

Данная технология предназначена для восстановления общения у людей, которые утратили возможность говорить из-за паралича или различных неврологических заболеваний. Хотя она не умеет читать мысли, но способна распознавать мозговые сигналы, когда пользователь пытается произнести слова, и преобразовывать их в текст, который затем озвучивается компьютером. Об этом пишет newkhakasiya.online.