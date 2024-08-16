Мозговой чип позволил пациенту с БАС вернуть речь

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Данная технология предназначена для восстановления общения у людей, которые утратили возможность говорить из-за паралича или различных неврологических заболеваний. Хотя она не умеет читать мысли, но способна распознавать мозговые сигналы, когда пользователь пытается произнести слова, и преобразовывать их в текст, который затем озвучивается компьютером. Об этом пишет newkhakasiya.online.
Боковой амиотрофический склероз, известный также как болезнь Лу Герига, повреждает нервные клетки, ответственные за движения тела. Это заболевание ведет к постепенной утрате способности стоять, ходить и пользоваться руками. Кроме того, может произойти потеря контроля над мышцами, которые необходимы для речи, что и приводит к невозможности говорить.
Летом прошлого года 45-летнему Кейси Харреллу в мозг был установлен имплант, состоящий из четырех микроэлектродных решеток, связанных с речевой координацией. Эти решетки способны считывать данные мозговой активности с 256 корковых электродов. По сути, устройство улавливает сигналы, которые мозг пытается отправить мышцам, и преобразует их в фонемы, а затем в слова.
Полученные слова отображаются на экране и преобразуются в голос. Исследователям удалось даже восстановить голос Харрелла, который был у него до начала проявления симптомов БАС.
Эта технология вселяет надежду на то, что в недалеком будущем люди, потерявшие возможность говорить, смогут общаться с родственниками и близкими без затруднений.