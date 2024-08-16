Глава РЭО раскрыл детали финансирования объекта ТКО в Крыму

Со своей стороны гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что РЭО собирается вложить в проект 1,271 миллиарда рублей при общем объеме инвестиций 1,353 миллиарда. Как объяснил Буцаев, полигон войдет в группу комплексных объектов обращения с отходами в Сакском, Белогорском и Ленинском районах. Ожидается, что на объекте будут принимать не подлежащие переработке хвосты из этих районов в объеме 505 тысяч тонн.