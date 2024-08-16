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Глава РЭО раскрыл детали финансирования объекта ТКО в Крыму

Глава РЭО раскрыл детали финансирования объекта ТКО в Крыму

16 августа 2024, 17:31
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор планирует инвестировать 1,271 миллиарда рублей в современный объект размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) в Белогорском районе Республики Крым.

Об этом информирует tagilcity.

Наблюдательный совет компании сообщил об утверждении льготного финансирования проекта. Подпись под протоколом 6 августа 2024 года поставил зампред правительства Дмитрий Патрушев.

По его словам, речь в документе идет о современном объекте размещения ТКО мощностью 600 тысяч тонн в год, который предполагается построить в Белогорском районе. Этот объект будет важным звеном в системе обращения с отходами в регионе и обеспечит Крыму возможность выхода на показатели, заявленные в рамках национального проекта «Экология», подвел итог зампред правительства.

Со своей стороны гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что РЭО собирается вложить в проект 1,271 миллиарда рублей при общем объеме инвестиций 1,353 миллиарда. Как объяснил Буцаев, полигон войдет в группу комплексных объектов обращения с отходами в Сакском, Белогорском и Ленинском районах. Ожидается, что на объекте будут принимать не подлежащие переработке хвосты из этих районов в объеме 505 тысяч тонн.

Мощность объектов позволит достичь 100%-ной обработки ТКО, образующихся в регионе, при этом половина из них пройдет на утилизацию. Таким образом, субъект РФ выйдет на показатели по обработке 100% образующихся твердых отходов и сокращению наполовину отходов, поступающих на полигоны, подытожил глава РЭО.

Льготный заем выделен из средств от выпуска облигаций РЭО с субсидированием купонного дохода в размере 90% ключевой ставки Центробанка России. Субсидию выделяет Минприроды России в виде имущественного взноса согласно постановлению Правительства РФ № 906.

Наблюдательный совет РЭО утвердил предоставление льготного финансирования инвестиционному проекту строительства за счет средств от выпуска облигаций компании.

По объекту уже подготовлена проектная документация, пройдена государственная экспертиза и получено разрешение на строительство. Получения разрешения на ввод в эксплуатацию ожидают до конца 2024 года.

Проект реализует ООО «Крымский экологический оператор» на основе концессионного соглашения с министерством ЖКХ Республики Крым.

#Общество
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