Аналитики назвали топ-5 быстрорастущих направлений для отдыха в Азии в августе

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Специалисты сервиса «Яндекс Путешествия» проанализировали данные по поиску и бронированию отелей в разных странах и выяснили, какие зарубежные направления стали наиболее востребованными у россиян в августе.
Значительно выросло количество туристов из России, которые выбирают проводить отдыха в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, пишут «Известия». Например, количество поездок в Южную Корею выросло в 23 раза, в Японию — в 12 раз, в Китай — в девять раз, в Индонезию — в семь с половиной раз, в Таиланд — в пять раз.
Отмечается, что прямые рейсы из Москвы и других городов России в Азию открыли новые возможности для путешественников — по мнению экспертов, это одна из главных причин роста популярности азиатского туризма. Сейчас жители Сибири могут легче и экономичнее добираться до Китая и Таиланда, которые стали альтернативой традиционным европейским направлениям. Также прямые перелеты позволяют сэкономить время и воспользоваться более привлекательными тарифами на авиабилеты.
Одним из быстрорастущих направлений среди россиян стала Южная Корея. Средняя стоимость ночи в отеле там составляет 8 800 рублей, а средняя продолжительность пребывания составляет шесть ночей. Также популярна Япония, в которой за сутки в отеле придется заплатить 9 300 рублей, средняя длительность путешествия — пять ночей.
Далее следует Китай, где средняя стоимость суток — 12 000 рублей, а длительность пребывания — шесть ночей. Туристов привлекает и Индонезия. Там средняя стоимость ночи — 10 100 рублей, а длительность — четыре ночи. Высокий спрос и в Таиланде: здесь средняя стоимость ночи — 6 800 рублей, а срок пребывания — семь ночей.
Напомним, что недавно эксперты рассказали, на какие курорты можно отправиться осенью в поисках пляжного отдыха. В их число вошли Таиланд, где высокий сезон открывается в октябре и продолжается до марта, Мальдивы с приятной теплой погодой, остров Хайнань, на котором жаркая пора длится с октября по май, и другие.