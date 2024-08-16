Аналитики назвали топ-5 быстрорастущих направлений для отдыха в Азии в августе

Значительно выросло количество туристов из России, которые выбирают проводить отдыха в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, пишут «Известия». Например, количество поездок в Южную Корею выросло в 23 раза, в Японию — в 12 раз, в Китай — в девять раз, в Индонезию — в семь с половиной раз, в Таиланд — в пять раз.