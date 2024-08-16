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Аналитики назвали топ-5 быстрорастущих направлений для отдыха в Азии в августе

16 августа 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney
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Аналитики «Яндекс Путешествий» рассказали российским туристам, какие азиатские страны набирают все большую популярность в августе, среди них оказалась Южная Корея, Япония и другие.

Специалисты сервиса «Яндекс Путешествия» проанализировали данные по поиску и бронированию отелей в разных странах и выяснили, какие зарубежные направления стали наиболее востребованными у россиян в августе.

Значительно выросло количество туристов из России, которые выбирают проводить отдыха в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, пишут «Известия». Например, количество поездок в Южную Корею выросло в 23 раза, в Японию — в 12 раз, в Китай — в девять раз, в Индонезию — в семь с половиной раз, в Таиланд — в пять раз.

Отмечается, что прямые рейсы из Москвы и других городов России в Азию открыли новые возможности для путешественников — по мнению экспертов, это одна из главных причин роста популярности азиатского туризма. Сейчас жители Сибири могут легче и экономичнее добираться до Китая и Таиланда, которые стали альтернативой традиционным европейским направлениям. Также прямые перелеты позволяют сэкономить время и воспользоваться более привлекательными тарифами на авиабилеты.

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Фото: Изображение Midjourney

Одним из быстрорастущих направлений среди россиян стала Южная Корея. Средняя стоимость ночи в отеле там составляет 8 800 рублей, а средняя продолжительность пребывания составляет шесть ночей. Также популярна Япония, в которой за сутки в отеле придется заплатить 9 300 рублей, средняя длительность путешествия — пять ночей.

Далее следует Китай, где средняя стоимость суток — 12 000 рублей, а длительность пребывания — шесть ночей. Туристов привлекает и Индонезия. Там средняя стоимость ночи — 10 100 рублей, а длительность — четыре ночи. Высокий спрос и в Таиланде: здесь средняя стоимость ночи — 6 800 рублей, а срок пребывания — семь ночей.

Напомним, что недавно эксперты рассказали, на какие курорты можно отправиться осенью в поисках пляжного отдыха. В их число вошли Таиланд, где высокий сезон открывается в октябре и продолжается до марта, Мальдивы с приятной теплой погодой, остров Хайнань, на котором жаркая пора длится с октября по май, и другие.

Эксперты назвали топ жарких стран для осеннего отпуска в 2024 году
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#Анастасия Баянова#Туризм#Новости#Путешествия#КЦ
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