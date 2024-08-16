Амурский хищник напал на сотрудника зоопарка

Тогда работник зоопарка обслуживал вольер тигра, где хищник и нанес ему травму. Как отметили в пресс-службе самарского зоопарка, пострадавшему оказали необходимую первую медицинскую помощь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, сообщает sibdepo.ru.