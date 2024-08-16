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Амурский хищник напал на сотрудника зоопарка

16 августа 2024, 11:08
В Самаре амурский тигр напал на сотрудника зоопарка. Об этом сообщает РИАМО. По информации издания, инцидент произошел 15 августа.

Тогда работник зоопарка обслуживал вольер тигра, где хищник и нанес ему травму. Как отметили в пресс-службе самарского зоопарка, пострадавшему оказали необходимую первую медицинскую помощь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, сообщает sibdepo.ru.

По словам работников минздрава, сотрудник находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка прокуратурой Самары.

Ведомство выясняет, при каких обстоятельствах амурский тигр напал на человека, и были ли соблюдены требования законодательства об охране труда и об ответственном обращении с животными.

В пресс-службе самарского зоопарка также добавили, что в ближайшее время они проведут со всеми сотрудниками дополнительный инструктаж по соблюдению техники безопасности, чтобы сократить возможность повторения подобного инцидента.

Вопрос о мерах прокурорского реагирования будет решен по результатам проверки.


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