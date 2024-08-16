16-летнему омичу грозит 20 лет тюрьмы за надругательство над 8-летней девочкой

Напомним, что в прошлом месяце суд вынес приговор 30-летнему жителю Армении за изнасилование омички. Мужчина похитил девушку с автобусной остановки, насильно посадил в машину и увез в безлюдное место, где решил изнасиловать. Кроме того, он угрожал ей убийством, если та будет сопротивляться.