16-летнему омичу грозит 20 лет тюрьмы за надругательство над 8-летней девочкой

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Любинский районный суд разбирается в деталях дела 16-летнего студента техникума, который обвиняется в особо тяжком преступлении — насильственных действиях сексуального характера в отношении 8-летней девочки.
Как сообщает «Вечерний Омск», омичу сейчас вменяют два эпизода уголовного преступления. Первый, по версии следствия, он совершил еще в 15-летнем возрасте. Кроме того, по неофициальной информации, девочка была его дальней родственницей.
За такое преступление подростку грозит до 20 лет колонии строгого режима (по ст. 132 УК РФ), но в силу возраста ему могут назначать не более 10 лет заключения в воспитательной колонии.
Напомним, что в прошлом месяце суд вынес приговор 30-летнему жителю Армении за изнасилование омички. Мужчина похитил девушку с автобусной остановки, насильно посадил в машину и увез в безлюдное место, где решил изнасиловать. Кроме того, он угрожал ей убийством, если та будет сопротивляться.