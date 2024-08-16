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Омичу грозит 20 лет колонии за насилие над 8-летней девочкой

16-летнему омичу грозит 20 лет тюрьмы за надругательство над 8-летней девочкой

16 августа 2024, 14:09
Фото: 1MI

Омичу грозит 20 лет колонии за насилие над 8-летней девочкой

Любинский районный суд разбирается в деталях дела омича, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении 8-летней девочки.

Любинский районный суд разбирается в деталях дела 16-летнего студента техникума, который обвиняется в особо тяжком преступлении — насильственных действиях сексуального характера в отношении 8-летней девочки.

Как сообщает «Вечерний Омск», омичу сейчас вменяют два эпизода уголовного преступления. Первый, по версии следствия, он совершил еще в 15-летнем возрасте. Кроме того, по неофициальной информации, девочка была его дальней родственницей.

За такое преступление подростку грозит до 20 лет колонии строгого режима (по ст. 132 УК РФ), но в силу возраста ему могут назначать не более 10 лет заключения в воспитательной колонии.

Напомним, что в прошлом месяце суд вынес приговор 30-летнему жителю Армении за изнасилование омички. Мужчина похитил девушку с автобусной остановки, насильно посадил в машину и увез в безлюдное место, где решил изнасиловать. Кроме того, он угрожал ей убийством, если та будет сопротивляться.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Насильственные действия сексуального характера#Новости#Насилие над детьми#Насилие над несовершеннолетними#Насилие#Насильник#Насильственные действия#Сексуальное насилие
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