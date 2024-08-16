15 лучших. Студенты-целевики из Омского района поступили в ОмГПУ

Напомним, в этом году, по инициативе губернатора Омской области, Виталия Хоценко, для студентов целевого обучения по направлению «Педагогика», установлены дополнительные стипендии: на первых курсах студенты будут получать 10-15 тыс рублей, а в последний год обучения эта сумма может увеличиться и до 20 тысяч — в зависимости от будущего места работы студента-целевика.