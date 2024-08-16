15 лучших. Студенты-целевики из Омского района поступили в ОмГПУ

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
В минувший четверг, комитет по образованию при администрации Омского района «проводил» в студенческую жизнь 15 студентов, поступивших на программы целевого обучения в ОмГПУ: этот важный момент был отмечен встречей Светланы Ролдугиной, главы комитета, со своими практически будущими коллегами.
Как рассказали в пресс-службе районной администрации, глава комитета поздравила вчерашних выпускников школ, пожелала им терпения, везения и интересной учебы, а также вручила памятные презенты.
Напомним, в этом году, по инициативе губернатора Омской области, Виталия Хоценко, для студентов целевого обучения по направлению «Педагогика», установлены дополнительные стипендии: на первых курсах студенты будут получать 10-15 тыс рублей, а в последний год обучения эта сумма может увеличиться и до 20 тысяч — в зависимости от будущего места работы студента-целевика.
Кроме того, как отметил представитель пресс-службы администрации, для Омского района программы целевого обучения являются важнейшим направлением работы в рамках всероссийской кадровой политики: студенты получают не только качественное образование, но и обеспечивают учебные заведения высококвалифицированными специалистами.
Напомним, в минувшем июле администрация Омского района сообщала об увеличении зарплат работников образования: по итогам 2023 года финансирование этой отрасли составило порядка двух миллиардов рублей и большая часть этой суммы была направлена на оплату труда преподавателей.