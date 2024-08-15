Золото, деньги, наркотики: как в Омске задерживали семью преступников

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:52
В Омске полицейские остановили преступную группу, которая занималась распространением наркотиков. Семь человек, включая организатора, его жену, мать и сестру, а также трех розничных распространителей, были задержаны в ходе спецоперации с участием спецназа Росгвардии.
Все они действовали на территории Омска, реализуя запрещенные вещества «из рук в руки». В ходе обысков, проведенных одновременно в нескольких местах, было обнаружено и изъято более 600 грамм различных наркотиков.
Особое внимание привлекает то, что в жилище 38-летнего организатора, ранее судимого за аналогичные преступления, полицейские обнаружили предметы роскоши: золотые украшения, ювелирные изделия и монеты из драгоценных металлов. По всей видимости, они были приобретены на деньги, полученные от незаконной торговли наркотиками.
В отношении задержанных возбуждены два уголовных дела по статье «покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах, совершенные группой лиц по предварительному сговору».