Жительница Кузбасса обжаловала приговор после смертельного ДТП

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
По его данным, 3 августа этого года 41-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения сбила на автомобиле Mitsubishi Lancer 73-летнего пешехода, который шел с велосипедом по обочине. Мужчина умер на месте, пишет sibdepo.ru.
Подозреваемой 7 августа предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Сотрудницу юстиции отправили в СИЗО до 4 октября 2024 года.
На днях адвокат обвиняемой подал апелляцию на избрание меры пресечения. Он попросил заменить ее на домашний арест. Жалобу направят в Кемеровский областной суд, где ее рассмотрят.