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Жительница Кузбасса обжаловала приговор после смертельного ДТП

15 августа 2024, 08:38
Постановление о заключении под стражу сотрудницы юстиции, которая устроила смертельное ДТП в Мариинске, было обжаловано. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

По его данным, 3 августа этого года 41-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения сбила на автомобиле Mitsubishi Lancer 73-летнего пешехода, который шел с велосипедом по обочине. Мужчина умер на месте, пишет sibdepo.ru.

Подозреваемой 7 августа предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Сотрудницу юстиции отправили в СИЗО до 4 октября 2024 года.

На днях адвокат обвиняемой подал апелляцию на избрание меры пресечения. Он попросил заменить ее на домашний арест. Жалобу направят в Кемеровский областной суд, где ее рассмотрят.

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