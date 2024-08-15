Всех доставили в больницу. В Омской области за день в ДТП пострадали три ребенка

В пресс-службе омской полиции рассказали, что вчера в области в трех разных ДТП пострадали восьмилетние велосипедисты. Так, в поселке Междуречье Тарского района школьник на велосипеде пересекал дорогу и столкнулся с ВАЗ-2107. Мальчика, получившего многочисленные травмы, доставили в больницу. За рулем авто, по информации полицейских, был 17-летний парень. Машина при этом принадлежала его старшему брату.