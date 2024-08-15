Всех доставили в больницу. В Омской области за день в ДТП пострадали три ребенка

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В пресс-службе омской полиции рассказали, что вчера в области в трех разных ДТП пострадали восьмилетние велосипедисты. Так, в поселке Междуречье Тарского района школьник на велосипеде пересекал дорогу и столкнулся с ВАЗ-2107. Мальчика, получившего многочисленные травмы, доставили в больницу. За рулем авто, по информации полицейских, был 17-летний парень. Машина при этом принадлежала его старшему брату.
Еще две аварии случились в Омске. В Нефтяниках, на улице Попова, 47-летний омич за рулем «Ниссана» сбил велосипедиста. А на 5-й Северной ребенок передвигался на велосипеде через пешеходный переход, когда и попал по машину. В обоих случаях травмированным детям потребовалась помощь медиков.
Ранее Город55 рассказывал о ДТП, в котором пострадал 12-летний мальчик на электросамокате. Все произошло на Герцена в центре Омска. Для мальчика авария закончилась попаданием в больницу.