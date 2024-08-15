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Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Иллюстрация

Водители в панике. В Омске снова подскочили цены на бензин

15 августа 2024, 05:39
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске стоимость бензина неумолимо растет каждый месяц

В августе 2024 года стоимость привычных АИ-98 и других марок топлива снова поднялись вверх. Пока что на своем привычном уровне остается дизель.

Больше всего подорожал «премиальный» бензин АИ-98: сразу на 2 рубля, теперь за литр придется отдать 72,60 рубля. Цена на автомобильный газ тоже подскочила на 2 рубля, достигнув 28,75 за литр.

Немного подешевле обошлись «народные» марки АИ-92 и АИ-95 — их стоимость выросла всего на 10 копеек. Теперь за литр 92-го бензина придется выложить 50,25 рубля, а за 95-й — 54,50 рубля.

Единственным утешением для автомобилистов остается дизель, который пока держит цену на уровне 65,95 рубля за литр.

В начале июля Город55 уже писал про повышение стоимости. Тогда оно значилось от 10 до 30 копеек.

#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Бензин#Новости
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