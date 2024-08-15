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Published Сегодня, 07:28

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Updated Сегодня, 07:29

Вагон сошел с рельсов в Кузбассе

15 августа 2024, 07:28
В Прокопьевском округе Кемеровской области вагон сошел с рельсов. Об этот сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, вчера, 14 августа, примерно в 22:00 электровоз сошел с рельсов на железнодорожной станции Артышта-2 Западно-Сибирской железной дороги. В это время он ехал в пункт технического обслуживания, пишет sibdepo.ru.

Уточняется, что вагон не опрокинулся. Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратура проводит проверку.

Сегодня, 15 августа, восстановительные работы завершились, движение восстановлено, поезда ездят без задержек.


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