Вагон сошел с рельсов в Кузбассе

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
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Updated Сегодня, 07:29
По информации ведомства, вчера, 14 августа, примерно в 22:00 электровоз сошел с рельсов на железнодорожной станции Артышта-2 Западно-Сибирской железной дороги. В это время он ехал в пункт технического обслуживания, пишет sibdepo.ru.
Уточняется, что вагон не опрокинулся. Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратура проводит проверку.
Сегодня, 15 августа, восстановительные работы завершились, движение восстановлено, поезда ездят без задержек.