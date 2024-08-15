В чем польза и вред кабачков для организма человека

Лето — сезон овощей, ягод и фруктов. Время, когда можно насытить свой организм всевозможными витаминами и минералами. Одним из популярных сезонных овощей являются кабачки, которые многие люди любят выращивать на своих огородах.

В чем польза кабачков В чем возможный вред кабачков ∟ 1. Острые заболевания желудочно-кишечного тракта ∟ 2. Хронический гастрит с повышенной кислотностью ∟ 3. Язва желудка или двенадцатиперстной кишки ∟ 4. Панкреатит ∟ 5. Холецистит или желчекаменная болезнь ∟ 6. Почечная недостаточность ∟ 7. Аллергия на кабачки ∟ 8. Индивидуальная непереносимость