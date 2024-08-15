В чем польза и вред кабачков для организма человека

- Считается, что в кабачках содержится масса витаминов, среди которых преобладают витамины группы В (В1, В2, B9), витамины A и E. Кабачки богаты аскорбиновой и никотиновой кислотой, железом, магнием, цинком и калием. Если каждый день употреблять в пищу кабачки, тогда будет эффективно работать иммунная система организма.
Яблоки или груши — что полезнее для организма человека
- Кабачки полезны для зрения из-за высокого содержания каротиноидов, а именно лютеина и зеаксантина. Причем полезнее всего их кожура. Данные вещества необходимы для работы зрительного анализатора, а также они помогают замедлить возрастное снижение зрения.
- В овоще много магния (33 мг на 100 г) и калия (460 мг на 100 г), которые важны в качестве профилактики от развития сердечных и кардиологических заболеваний, а также аритмии.
- Кроме того, диетологи утверждают, что кабачки являются идеальным овощем для тех, кто следит за фигурой. Калорий в продукте не так много, всего 24 ккал на 100 гр. Белков — 0,6 г, жиров — 0,3 г, а углеводов — 4,6 г.
Кабачки на 95% состоят из воды и клетчатки, поэтому данные овощи стоит употреблять, если требуется сбросить лишний вес, а также при проблемах с работой кишечника.
- Кабачки часто включают в состав лечебных диет при проблемах с пищеварением. К примеру, если у пациента выявлен синдром раздраженного кишечника.
- Кабачки очень полезны для детей из-за содержания в продукте ценных и редких витаминов и минералов. Специалисты утверждают, что для маленьких детей кабачки являются практически идеальным овощем, потому что на них организм малыша почти никогда не отвечает аллергией. Кабачки даже разрешено есть детям, страдающим от атопического дерматита, дисбактериоза или пищевой непереносимости других продуктов.
- Помимо этого, в кабачках содержится много пищевых волокон, которые способствуют нормализации работы кишечника. Поэтому их смело, но постепенно можно вводить в прикорм малышам до года.
В чем возможный вред кабачков
Многие симптомы заболеваний, к примеру, аллергия, могут быть вызваны употреблением кабачков. Рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом перед включением этих овощей в свой рацион питания.
1. Острые заболевания желудочно-кишечного тракта
В период острой фазы заболеваний, таких как гастроэнтерит или кишечные инфекции, употребление кабачков может вызвать дополнительное раздражение слизистой оболочки и ухудшить симптомы.
2. Хронический гастрит с повышенной кислотностью
Кабачки могут стимулировать выработку желудочного сока и усилить секрецию кислоты, что может привести к ухудшению состояния при хроническом гастрите с повышенной кислотностью.
3. Язва желудка или двенадцатиперстной кишки
Кабачки могут вызвать раздражение слизистой оболочки язвенного дефекта и усилить болевые ощущения у людей с язвенной болезнью.
Употребление кабачков может усилить воспалительный процесс в поджелудочной железе и ухудшить состояние при панкреатите.
5. Холецистит или желчекаменная болезнь
Кабачки могут вызвать сокращение желчного пузыря и усилить болевые ощущения при холецистите или привести к образованию новых камней в желчном пузыре.
6. Почечная недостаточность
Употребление кабачков может увеличить нагрузку на почки и ухудшить их функцию у людей с почечной недостаточностью.
Некоторые люди могут иметь аллергическую реакцию на кабачки, проявляющуюся в виде зуда, кожных высыпаний, отека или даже анафилактического шока.
8. Индивидуальная непереносимость
У некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость кабачков, вызывающая дискомфорт или пищевое отравление.