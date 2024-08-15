В Челябинской области рухнул рынок ипотеки

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:24
В июле количество выданных ипотечных кредитов в регионе составило 1,9 тысячи штук (-56% по сравнению с июнем). Также сумма среднего чека снизилась за месяц на 22% с 3,8 до 2,9 млн рублей, пишет uralpolit.ru.
По России в целом банки выдали 76,4 тысячи ипотечных кредитов в июле. Их сумма составила 292 млрд рублей. За месяц их количество сократилось на 55%, объем — на 57%.
Отмена льготной программы ипотеки ощутимо повлияла на рынок как первичной, так и вторичной недвижимости в России в связи с тем, что такой кредит банки предоставляют по ставке ниже рыночной, при этом разницу между льготной и рыночной ставками возмещает государство.
Так, перед окончанием госпрограммы во все той же Челябинской области за первые 6 месяцев 2024 года объем ипотеки увеличился на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, в конце июня аналитики портала «Мир квартир» зафиксировали, что за такой же период этого года аренда однокомнатных квартир в Челябинске увеличилась на 14,5%, достигнув 22,7 тысячи рублей в месяц. Эксперты «Авито Недвижимость» так же отмечали резкое повышение спроса (+11%) на долгосрочную аренду жилья и по России в целом.
Значительное изменение на рынке недвижимости во всех регионах РФ отметила и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она заявляла, что спрос на ипотечное кредитование в стране заметно сократился после завершения льготных программ, отметив, что пик заявок по ипотеке пришелся на июнь. Она добавила, что такая ситуация приведет к некоторому охлаждению рынка жилья в РФ и сбалансированным темпам роста рынка недвижимости. Также это повлияет и на доступность жилья в части соотношения доходов населения и цены недвижимости — вероятно, по словам Набиуллиной, доступность будет расти.