В Челябинской области рухнул рынок ипотеки

Так, перед окончанием госпрограммы во все той же Челябинской области за первые 6 месяцев 2024 года объем ипотеки увеличился на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, в конце июня аналитики портала «Мир квартир» зафиксировали, что за такой же период этого года аренда однокомнатных квартир в Челябинске увеличилась на 14,5%, достигнув 22,7 тысячи рублей в месяц. Эксперты «Авито Недвижимость» так же отмечали резкое повышение спроса (+11%) на долгосрочную аренду жилья и по России в целом.