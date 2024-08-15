Ученые разработали средство очистки воды от нанопластика

Исследование показало, что эффективнее всего очищают воду от нанопластика растворы, представляющие собой смесь бромида тетрабутиламмония с декановой кислотой, а также бромида тетраоктиламмония с этим же веществом и тимола с ментолом. С помощью данных смесей удалось очистить воду на 98,4 процента. По словам ученых, все эти компоненты являются безопасными.