Ученые разработали средство очистки воды от нанопластика

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Ученые поставили задачу придумать эффективное средство от нанопластика, после использования которого вода оставалась бы чистой. Новый метод предусматривает очищение воды с помощью водоотталкивающих растворителей, изготовленных из натуральных компонентов, передает newkhakasiya.online.
Научная работа опубликована в журнале ACS Applied Engineering Materials. Созданный учеными растворитель плавает на поверхности водоема, подобно нефти. Смешиваясь с водой, он поднимается обратно, забирая с собой частицы нанопластика.
Пока такой метод апробировали только в лабораторных условиях. Сейчас ученые ищут возможность его масштабирования, чтобы таким образом можно было очищать крупные природные водоемы.
Исследование показало, что эффективнее всего очищают воду от нанопластика растворы, представляющие собой смесь бромида тетрабутиламмония с декановой кислотой, а также бромида тетраоктиламмония с этим же веществом и тимола с ментолом. С помощью данных смесей удалось очистить воду на 98,4 процента. По словам ученых, все эти компоненты являются безопасными.