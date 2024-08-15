Ученые предложили определять болезни по цвету языка: как это работает

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
О необычной разработке ученых рассказало издание «Новая Хакасия». Ученые разработали компьютерный алгоритм, который позволят выявить множество болезней. Точность результата составляет 98%, для анализа нужен только язык человека.
Метод компьютерной диагностики отличается безопасностью, эффективностью и не требует дорогостоящего оборудования. Натренировать алгоритмы удалось на 5260 фотографиях языков. Проверку уже тоже успели провести: чаще всего искусственный интеллект правильно определял, чем болеет человек.
При диабете язык больного имеет желтый цвет. У людей с проблемами с ЖКТ, сосудами, а также при астме язык фиолетового цвета. О заболеваемости раком свидетельствует пурпурный язык с толстым слоем жирного налета. На анемию чаще всего «намекает» побелевший язык, а на тяжелый коронавирус — темно-красный.
В Омске, кстати, уже третью неделю подряд растет заболеваемость коронавирусом. С 5 по 11 августа в области оказалось 92 человека, болеющих ковидом. Это на 20% больше, чем было неделей ранее.