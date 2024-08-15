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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

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Ученые предложили определять болезни по цвету языка: как это работает

15 августа 2024, 12:33
Фото: Изображение Midjourney
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Многие болезни с помощью нового метода компьютерной диагностики можно определять с точностью 98%.

О необычной разработке ученых рассказало издание «Новая Хакасия». Ученые разработали компьютерный алгоритм, который позволят выявить множество болезней. Точность результата составляет 98%, для анализа нужен только язык человека.

Метод компьютерной диагностики отличается безопасностью, эффективностью и не требует дорогостоящего оборудования. Натренировать алгоритмы удалось на 5260 фотографиях языков. Проверку уже тоже успели провести: чаще всего искусственный интеллект правильно определял, чем болеет человек.

При диабете язык больного имеет желтый цвет. У людей с проблемами с ЖКТ, сосудами, а также при астме язык фиолетового цвета. О заболеваемости раком свидетельствует пурпурный язык с толстым слоем жирного налета. На анемию чаще всего «намекает» побелевший язык, а на тяжелый коронавирус — темно-красный.

В Омске, кстати, уже третью неделю подряд растет заболеваемость коронавирусом. С 5 по 11 августа в области оказалось 92 человека, болеющих ковидом. Это на 20% больше, чем было неделей ранее.

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#Юлия Истомина#Общество#Наука#Омская область#Россия#Новости#Заболеваемость#Ученые#Искусственный интелект#Болезни
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