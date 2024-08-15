Ученые предложили определять болезни по цвету языка: как это работает

При диабете язык больного имеет желтый цвет. У людей с проблемами с ЖКТ, сосудами, а также при астме язык фиолетового цвета. О заболеваемости раком свидетельствует пурпурный язык с толстым слоем жирного налета. На анемию чаще всего «намекает» побелевший язык, а на тяжелый коронавирус — темно-красный.