Сергей Шелест рассказал о продолжении ремонта дороги на улице Заозерной

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Мэр города Сергей Шелест анонсировал начало второго этапа реконструкции дороги на улице Заозерной. Работы выполняются по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего для приведения проезжей части в порядок понадобится три этапа.
Сегодня подрядчик ООО «Стройсервис» начал выполнять демонтажные работы на участке от остановки общественного транспорта «Школа № 18» до остановки «7-я Заозерная». Также стартовал демонтаж бортовых камней, снятие слоя старого асфальта и подготовка к монтажу новых бордюров. Напомним, что стоимость контракта составляет 62 млн рублей.
«В этом году благодаря национальному проекту „Безопасные качественные дороги“ девять улиц города получили качественное асфальтовое покрытие и новую дорожную инфраструктуру», — рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Завершить работы с установкой необходимых дорожных знаков и остановочных павильонов на этом участке планируется до 15 сентября. В следующем году эта же организация выполнит комплексный ремонт улицы Заозерной в границах ООТ «7-я Заозерная» — ул. Бородина. Контракт уже заключен, его стоимость составляет 275,6 млн. рублей, срок окончания работ — 1 августа 2025 года.