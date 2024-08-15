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Published Сегодня, 14:06

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Updated Сегодня, 14:08

Сергей Шелест рассказал о продолжении ремонта дороги на улице Заозерной

Сергей Шелест рассказал о продолжении ремонта дороги на улице Заозерной

15 августа 2024, 14:06
Фото: Соцсети Сергея Шелеста
Мэр города Сергей Шелест рассказал, как протекает реконструкция дороги на улице Заозерной по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Мэр города Сергей Шелест анонсировал начало второго этапа реконструкции дороги на улице Заозерной. Работы выполняются по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего для приведения проезжей части в порядок понадобится три этапа.

Сегодня подрядчик ООО «Стройсервис» начал выполнять демонтажные работы на участке от остановки общественного транспорта «Школа № 18» до остановки «7-я Заозерная». Также стартовал демонтаж бортовых камней, снятие слоя старого асфальта и подготовка к монтажу новых бордюров. Напомним, что стоимость контракта составляет 62 млн рублей.

«В этом году благодаря национальному проекту „Безопасные качественные дороги“ девять улиц города получили качественное асфальтовое покрытие и новую дорожную инфраструктуру», — рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Завершить работы с установкой необходимых дорожных знаков и остановочных павильонов на этом участке планируется до 15 сентября. В следующем году эта же организация выполнит комплексный ремонт улицы Заозерной в границах ООТ «7-я Заозерная» — ул. Бородина. Контракт уже заключен, его стоимость составляет 275,6 млн. рублей, срок окончания работ — 1 августа 2025 года.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости
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