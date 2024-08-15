Сергей Шелест рассказал о продолжении ремонта дороги на улице Заозерной

Завершить работы с установкой необходимых дорожных знаков и остановочных павильонов на этом участке планируется до 15 сентября. В следующем году эта же организация выполнит комплексный ремонт улицы Заозерной в границах ООТ «7-я Заозерная» — ул. Бородина. Контракт уже заключен, его стоимость составляет 275,6 млн. рублей, срок окончания работ — 1 августа 2025 года.