РЭО: В Нижнем Тагиле заработал новый комплекс по обработке отходов

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в текущем месяце в Нижнем Тагиле заработал современный комплекс по сортировке мусора, на котором в основном используется технологическое оборудование российского производства. На МСК планируют извлекать вторичные материальные ресурсы — стекло, бумагу и картон, черные и цветные металлы и несколько видов пластиков, чтобы затем вовлекать их в хозоборот в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла. Эксперт отметил, что МСК способен обрабатывать 185 тысяч тонн отходов в год, обезвреживать 54 тысячи тонн, а мощность размещения на комплексе достигает 129,5 тысячи тонн ТКО в год.