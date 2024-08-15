РЭО: В Нижнем Тагиле заработал новый комплекс по обработке отходов

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в текущем месяце в Нижнем Тагиле заработал современный комплекс по сортировке мусора, на котором в основном используется технологическое оборудование российского производства. На МСК планируют извлекать вторичные материальные ресурсы — стекло, бумагу и картон, черные и цветные металлы и несколько видов пластиков, чтобы затем вовлекать их в хозоборот в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла. Эксперт отметил, что МСК способен обрабатывать 185 тысяч тонн отходов в год, обезвреживать 54 тысячи тонн, а мощность размещения на комплексе достигает 129,5 тысячи тонн ТКО в год.
Проект реализован АО «Облкоммунэнерго» на средства, привлеченные благодаря подписанному с администрацией города Нижнего Тагила концессионному соглашению. Работы и установленное на производстве оборудование обошлись в 3,9 млрд рублей, сообщает tagilcity.ru.
Согласно заявлению министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, ТКО будут поступать на объект из Нижнего Тагила, Невьянска, Горноуральского городского округа, а в будущем и из Верхней и Нижней Салды, Лесного, Кушвы и Красноуральска. На современном мусоросортировочном комплексе планируют использовать технологию закрытого тоннельного компостирования органических отходов. ТКО, помещенные в герметичную тару, снабженную системами орошения, вентиляции и воздухоочистки, будут подвергаться естественному разложению.
В результате компостирования будет образовываться компостный грунт, пригодный для использования на мусорных полигонах в качестве промежуточных слоев изоляции и для последующей их рекультивации.
Планируется, что новый современный комплекс сможет обеспечить более 300 рабочих мест.