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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Ребенок выпал из окна в Кемерово

15 августа 2024, 07:25
В четверг, 15 августа, ребенок упал из окна многоквартирного дома в Кемерово. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

По данным полиции, инцидент произошел по улице Гурьевской, 18 в Кировском районе города около 10:50. Мальчик в возрасте 2,5 лет был дома с матерью. Когда та ненадолго отвлеклась, ребенок залез на подоконник. Окно в этот момент было открыто настежь, малыш облокотился на москитную сетку и выпал из окна, пишет sibdepo.ru.

Сейчас мальчика обследуют медики. Инспекторы ПДН проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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