Ребенок выпал из окна в Кемерово

По данным полиции, инцидент произошел по улице Гурьевской, 18 в Кировском районе города около 10:50. Мальчик в возрасте 2,5 лет был дома с матерью. Когда та ненадолго отвлеклась, ребенок залез на подоконник. Окно в этот момент было открыто настежь, малыш облокотился на москитную сетку и выпал из окна, пишет sibdepo.ru.